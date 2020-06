Habla el autor del grafiti de Fernando Simón: "El momento de la almendra me pareció un meme muy bueno"

Fernando Simón es sin duda el rostro más popular de estos meses debido a sus intervenciones para informar de la evolución de la pandemia del coronavirus en España. Su nombre siempre es uno de los más comentados en las redes sociales, lo que ha provocado que vendan camisetas y bolsas de playa con su imagen. Desde hace unos días también cuenta con un grafiti en Valencia.

El diseño en cuestión se encuentra en el barrio Benimaclet y representa uno de los memes más sonados del epidemiólogo, cuando le dio por toser tras comerse una almendra antes de salir a hablar. El autor del grafiti, J. Warx, ha hablado sobre lo que le inspiró de Fernando Simón: "Es mi primer grafiti postpandemia. Quería que fuera Fernando Simón porque me encanta y me hace mucha gracia", ha confesado en una entrevista.

"Ese momento de la almendra me pareció un meme muy bueno. Además, con la respuesta al día siguiente, que dijo que no había comido nada", aseguró, antes de añadir que representó la escena con todos los detalles, incluyendo la bandera de España que aparece justo detrás: "Me decanté por pintarlas, ya que es lo que se ve en la imagen. Es la representación más completa y nunca lo hice con el fin de destacar nada ni dar mi opinión, solo quería inmortalizar el momento de la almendra, que me encantó. Fue épico".

A raiz de su pintada, muchas personas le han hablado sobre la figura de Simón. Ha recibido críticas y elogios hacia su figura a partes iguales: "Hubo varias personas de unos 50 años que sí que me lo criticaron, no con el dibujo sino con la gestión de Simón. Por otra parte, el perfil de gente joven me destacaba la figura de Simón", ha recordado.

En cuanto a si él ha recibido o no alguna crítica por su trabajo, el artista lo tiene claro: "Las críticas me dan igual porque yo no he pintado a nadie con un fin político, solo he querido representar un momento meme".

Fernando Simón también se ha convertido en estos últimos días en la imagen de muchas camisetas y bolsas de playa. El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias aseguró que no le importaba, aunque le gustaría que las ONG's se pudieran llevar una tajada de ese beneficio.