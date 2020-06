Pau Donés bate todos los récords una semana después de su muerte: sus canciones, las más escuchadas

La muerte de Pau Donés el pasado martes como consecuencia del cáncer por el que batalló durante cinco años dejó al mundo de la música totalmente devastado. Casi una semana después de aquel fatídico 9 de junio, las canciones más emblemáticas de Jarabe de Palo han batido récords de reproducciones en las plataformas digitales.

La canción con la que se despidió al volver a la música a finales de mayo, Eso que tú me das, ya se ha convertido en todo un himno de la música en español, siendo en la semana de su estreno la canción digital más vendida en nuestro país y la más reproducida en Spotify.

El tema es todo un homenaje a su única hija, Sara de 16 años, que incluso aparece en el videoclip sonriendo y bailando mientras se escuchan bonitos versos dedicados a ella como: "Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida". En YouTube, además, la canción ya cuenta con casi 11 millones de reproducciones.

Pero esta canción, que pertenece a su último disco, Tragas o Escupas, cuyo lanzamiento todavía está pendiente, no es la única que ha encabezado las listas en los últimos días. Las canciones más emblemáticas de la banda, entre las que se encuentran La Flaca, Depende o Bonito, se encuentran desde entonces en el top 100 de Spotify.

No obstante, la muerte de Donés no solo ha conmovido a España, sino que también han llorado su perdida en países latinoamericanos. Especialmente en México, donde la banda es muy popular, el tema Agua ha alcanzado los 80 millones de reproducciones en esta última semana.

Pau Donés se retiró de la música en el año 2018 para principalmente pasar más tiempo con su única hija, Sara de 16 años, con la que se mudó a California: "Me voy, no quiero perderme la adolescencia de mi hija", dijo por aquel entonces. A finales de mayo volvió con el lanzamiento de Eso que me das y el 9 de junio murió como consecuencia del cáncer de colón que le diagnosticaron en 2015. Contra la enfermedad luchó con mucho optimismo, dando toda una lección de coraje y valentía.

Desde entonces, las redes sociales también se han inundado de mensajes hacia su figura tanto de parte de compañeros de la profesión como Alejandro Sanz, Rozalén, Coti o Ismael Serrano, como de multitud personas anónimas que anhelan su música y su valor como persona.