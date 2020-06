Kiko Hernández confiesa que ha pagado por tener sexo

Kiko Hernández ha sorprendido a todos sus compañeros de Sálvame al asegurar que pagó por tener sexo. La revelación del exconcursante de GH se ha producido mientras jugaba al 'Yo nunca' con el resto de tertulianos del programa de Telecinco.

Tras su revelación, Hernández ha asegurado que fue "hace mucho tiempo", ya que aún "había pesetas" en España. Eso sí, el tertuliano ha dejado claro que en la actualidad "no lo haría".

Lea también - Kiko Hernández: qué dice el Tribunal Supremo sobre si se inventó que padecía cáncer de páncreas

Otro de los colaboradores, Rafa Mora, también ha confesado que mantuvo sexo por dinero, aunque ha justificado que él no pagó: "A mí me invitaron. Yo estaba en una fiesta y no pagué", ha explicado.

Miguel Frigenti, por su parte, ha revelado que también le ofrecieron dinero por sexo "cuando tenía 20 o 21 años". Además, ha recordado una anécdota sobre este tema: "Yo me di unos cuantos besos con otra persona y, cuando llegó el momento de la verdad, me dijo: 'Es tanto (dinero)', y dije pues no", ha dicho, antes de alegar: "Es un palo, pensaba que estaba triunfando".