Los "dedos salchicha" del príncipe Carlos revolucionan las redes: de la preocupación a las bromas

El príncipe Carlos se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de las redes sociales después de que se hicieran virales unas imágenes suyas en las que se aprecian sus dedos más abultados de lo normal. Las fotografías, que son del pasado, han sido recuperadas por un usuario y han revolucionado Twitter.

La cuenta de Twitter 'Out of Context Human Race' (La raza humana fuera de contexto) ha publicado las instantáneas. En las mismas, las manos del hijo de Isabel II aparecen enrojecidas e hinchadas, un fenómeno que no es nuevo y que se ha visto en múltiples ocasiones, algo que los internautas parecen desconocer.

De hecho, los usuarios se han mostrado muy sorprendidos por ello y han llenado la red social de comentarios. Algunos de ellos sacan su sentido del humor, mientras otros expresan su preocupación, ya que tener las manos así a veces es síntoma de una grave retención de líquidos.

La mayoría tiran de humor para explicar este fenómeno: "Putos dedos de salchicha", "No puede escribir mensajes por teléfono", "Su mano se ve exactamente como una zanahoria" o "Puedo sugerirle al doctor Drake. El es muy bueno. Muy recomendable", comentaban, bromeando con el personaje de Joey Tribbiani en Friends. Otros comparaban sus manos a las de Shrek y lanzaban graciosos GIFs.

I can sugered the doctor Drake. He is very good. Very recomended pic.twitter.com/ImCBq2tBO4

Otros, sin embargo, mostraban su preocupación por los dedos del príncipe de Inglaterra: "Dadle un diurético por favor. Ese hombre retiene los fluidos como una esponja", "Carlos, eso es retención de líquidos, puedo recomendarte un muy buen médico" o "Esto podría ser una señal de una enfermedad renal o algo así", le decían.

This could actually be a sign for a kidney disease or so- I am not a doctor so please don't call me out on this