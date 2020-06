Barbra Streisand convierte en accionista de Disney a la hija de George Floyd

Barbra Streisand se ha volcado con el movimiento Black Lives Matter de pleno. La oscarizada actriz lo ha hecho nada más y nada menos que ayudando a la hija del vigilante de seguridad George Floyd, que fue asesinado por un policía en Estados Unidos el pasado 25 de mayo. A la pequeña de 6 años la ha convertido en accionista de Disney.

Gianna se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de las últimas semanas por el asesinato de su padre, que ha despertado multitud de protestas en Estados Unidos y multitud de capitales europeas. Gianna se abrió una cuenta de Instagram donde conmueve al mundo con fotografías junto a su padre. Este domingo publicó otra que tenía una protagonista bien diferente: Barbra Streisand.

"Gracias por mi regalo. Ahora soy accionista de Disney gracias a ti", escribió junto a unas fotos en las que posa con el documento acreditativo de las acciones y muestra los otros dos regalos que le ha hecho la protagonista de Funny Girl: sus discos My Name Is Barbra y Color Me Barbra. "Esto es increíble", "Enhorabuena princesa" o "¡Qué maravilloso regalo", le escribieron algunos de sus seguidores en la red social.

Por el momento no trasciende la cantidad de acciones que la estrella de Hollywood le ha traspasado. No obstante, se trata de un muy buen regalo ya que la empresa de animación es una de más rentables en la Bolsa de Nueva York. A día de hoy cada una de las acciones cotiza a 115 dólares, llegando a cotizar antes de la pandemia entre 140 y 150.

No es la única estrella que le ha tendido su mano. También lo ha hecho el marido de Kim Kardashian, el rapero Kanye West, que ha abierto un fondo de inversión para apoyarla de cara a sus estudios universitarios. Además, ha emprendido una aplaudida iniciativa para recoger fondos en la plataforma Gofundme, a través de la que ya ha conseguido reunir más de 2 millones de dólares para la hija de Floyd.