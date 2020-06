Enrique Bunbury apoya la teoría de la conspiración de Miguel Bosé y ataca a Bill Gates

Miguel Bosé sorprendió hace unos días al asegurar que la vacuna contra el Covid-19 forma parte de un plan maestro trazado por Bill Gates, fundador de Microsoft, en connivencia con Pedro Sánchez, para controlar el mundo. Esta disparatada teoría parece ser apoyada por Enrique Bunbury, que se ha sumado a la campaña en contra del magnate estadounidense.

El vocalista de Héroes del Silencio ha concedido una entrevista a la revista GQ México, donde ha sido muy crítico con la OMS y Gates: "Una cosa son los intereses y los pensamientos de Bill Gates y de la OMS y otra cosa son los derechos individuales de cada país. No quiero utilizar la palabra 'dictadura' tan fácilmente porque hay gente que dice: 'Esto no es una dictadura, es una pandemia'. Lo cierto es que hay normas que quieren imponer de forma global que no deben ser aceptadas contra los pueblos independientes", declaraba el cantante.

"Que Argentina tome sus propias decisiones, que España tome las suyas, que México y Alemania igual, y que sean independientes a lo que quieren Gates y la Organización Mundial de la Salud", alegaba Bunbury, que también compartió una imagen del cartel de la campaña anti-Gates en Twitter.

Por todo ello, secunda la decisión de Trump de irse de la OMS: "No quiero hablar de forma general, pero particularizando solo por una vez que no se haga costumbre, estoy de acuerdo en algo con Trump", decía el músico, que dio su opinión respecto a la vacuna contra el coronavirus y la teoría de algunos que aseguran que Gates quiere introducir nano-chips para controlar a toda la población mundial.

Preguntado por si aceptaría una vacuna que fuera un microchip bajo la piel que pudiera suponer un control, Enrique contestaba: "No, y no tengo dudas al respecto porque yo soy una persona totalmente sana que no tiene la necesidad de .Mira, no tengo miedo, la situación actual se dio con la finalidad de crear un pánico y generar una necesidad. Y yo, no tengo miedo", respondía.

"Considero que la libertad médica es un tema muy importante que la gente no está valorando, que el ciudadano y su médico son quienes deben tomar decisiones. Dejar que las decisiones médicas las tomen gobiernos o instituciones por encima de la gente, es extremadamente peligroso, no es recomendable, no sé a quien se le ha ocurrido pero tira por tierra todos los derechos constitucionales del planeta. La libertad médica es un tema trascendental y el gobierno que se lo salte está cometiendo un acto anticonstitucional, a no ser que estemos hablando de un país como Arabia Saudí, donde los ciudadanos no tienen ningún derecho", añadía.

Por último, Bunbury calificó a la situación actual como "absolutamente indeseable", ya que se han eliminado "todas las libertades". "No podemos salir ni estar con nuestros amigos, tenemos que andar con tapabocas. Es una puta mierda", sentenciaba.