El ministro Rodríguez Uribes responde a Lewis Hamilton tras su brutal ataque a la tauromaquia

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha respondido a Lewis Hamilton después de que el vigente campeón de Fórmula 1 protagonizará un brutal ataque contra la tauromaquia al decir que "es realmente asqueroso" y asegurar que "en España enseñan a los niños a torturar y matar a los toros a partir de los 14 años", pidiendo al propio ministro que "cierre inmediatamente las escuelas taurinas".

Tras las palabras del piloto, Rodríguez Uribes ha tomado la palabra para contestarle: "Decía Fernando de los Ríos que a veces en las sociedades humanas lo que hace falta es la revolución del respeto, y es verdad. A veces tenemos que apelar al respeto. A mí no me gusta nada ese tipo de afirmaciones que son ofensivas, atacan a personas que tienen una afición y un sentimiento positivo hacia una práctica que en nuestro país tiene consideración cultural", ha declarado.

"Todas las opiniones son respetables pero hay que expresarlas con respeto. Lamento estas declaraciones de Hamilton, un piloto fantástico, pero es una pena que esas declaraciones se produzcan en la vida pública porque no ayudan", ha alegado el ministro.

Mr. @LewisHamilton doesn't like bullfights... So?

Anyways, before criticising someone else's culture, you should at least learn more about what you're talking about.#respect ! And don't let knaves fool you!