Sara Sálamo expresa su amor por Fernando Simón en tres palabras y provoca una guerra en la red

Si hay un hombre que se ha convertido en gran protagonista durante la pandemia ese es Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias es amado por unos y odiado por otros. En esta peculiar batalla, Sara Sálamo se ha declarado fan del epidemiólogo.

Así lo ha mostrado la novia de Isco Alarcón en Twitter, donde definía su admiración por él con tan solo tres palabras: "Fernando, te amamos", escribía la actriz bajo unas declaraciones de Simón, en las que reconocía que "el fenómeno fan" hacia no le incomoda: "Es un halago que la gente se preocupe por mí". Además, también respondía sobre las camisetas con su cara: "Me parece bien. Lo que me gustaría más es que se dé parte de esos beneficios a ONG", declaraba.

El gesto de cariño de Sara representa a muchos ciudadanos que también sienten verdadera pasión por Simón, tal y como se lo han hecho saber a la actriz canaria en su tuit: "El mundo necesita más gente como Fernando Simón. Serenidad, templanza, responsabilidad, humanidad, prudencia, humildad", decía un internauta. "Más Simones y menos Ayusos...", alegaba otro. "Grande Simón", sentenciaba un tercero.

Pero no todo eran palabras bonitas hacia Simón, sino que otros muchos usuarios no están de acuerdo con la novia del futbolista del Real Madrid: "Si hubiera fallecido un familiar tuyo por la negligencia de no avisar antes del riesgo que se corría, no le amarías tanto", "¿Te amamos? Habla en singular, por culpa de este hombre han muerto miles de personas que se podrían haber salvado", "Amar a un señor que dijo que serían pocos casos sueltos y mueren 45.000 personas es de gilipollas" o "Si estuviese el PP en el gobierno estarías pidiendo cárcel para Fernando Simón", comentaban.

