Diego Matamoros y Estela Grande inician los complicados trámites legales de su divorcio

En la historia entre Diego Matamaros y Estela Grande se ha abierto un nuevo capítulo, pues ya han iniciado los trámites de divorcio. Mientras libran esta batalla, el hijo de Kiko Matamoros se encuentra en un noviazgo con la ex miss España Carla Braver, mientras que a la ex concursante de Gran Hermano VIP 7 se le ha relacionado recientemente con un futbolista del Getafe.

Estela Grande ya informó sobre las intenciones de separarse oficialmente de Diego a principios del mes de junio, cuando la relación entre el colaborador y la influecer era un rumor que afloraba con mucha fuerza: "Durante el confinamiento tuve una conversación con Diego y me dijo que estaba conociendo a esta chica, pero a los días me lo negó y me dijo que no", confesó en Viva la vida.

Semanas después han comenzado los complicados trámites legales para poner fin a su matrimonio y repartirse entre los dos las propiedades que tienen en común, tal y como ha podido saber Semana. Una decisión que coincide con sus últimos movimientos de Instagram, pues ambos se han dejado de seguir recientemente y han eliminado del muro todas las fotos que tenían juntos. Los dos estaban casados desde 2018, cuando se dieron el "sí, quiero" en una bonita y pomposa ceremonia celebrada en El Escorial, en Madrid.

Diego Matamoros y Carla Braver confirmaron su relación con una romántica foto en la red social del postureo hace dos semanas. La modelo escribió junto a ella: "El mejor regalo de mis 30. Caído del cielo". Diego hizo lo propio con un mensaje que no pasó indiferente: "La vida te sorprende", expresó.

Días antes de confirmar su relación, Diego y Carla fueron vistos desayunando en actitud muy acaramelada en la terraza de un bar de Madrid. Al igual que Diego, Barber también está divorciada, puesto que puso punto y final a su matrimonio con el médico colombiano Camilo Esquivel en mayo de 2019, tan solo ocho meses después de darse el "sí, quiero". La modelo, que trabaja actualmente como doctora, salió durante un tiempo con el futbolista Álvaro Morata.

A Estela Grande, por su parte, se le ha relacionado en los últimos días con una joven promesa del Getafe, el futbolista Juan Iglesias. "Cero profesionalidad, cero periodismo, cero información. No vale el todo por el todo, inventarse una noticia, publicarla y sacarla en una portada. Lo siento, pero eso no vale", dijo en referencia a las publicaciones sobre ellos.