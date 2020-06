La desgarradora carta de despedida de Javier Sardà a su hermana Rosa María: "Estoy solo"

Javier Sardà mandaba este domingo una mensaje y rompía su silencio tras el fallecimiento de su hermana, la actriz Rosa María Sardà, fallecida esta semana a los 78 años tras una larga batalla contra el cáncer. Su hermano pequeño le deja ahora un sentido y conmovedor mensaje.

A través de un artículo en El Periódico titulado Una lectora menos, el presentador se disculpa ante los lectores habituales de su columna de opinión por dedicarlo a su hermana. "Hoy pido disculpas porque no se me ocurre hablar de ningún otro tema. Sin mi lectora me he quedado bastante solo", confiesa Sardá.

Fallece en Barcelona a los 78 años la actriz e inolvidable presentadora de los @PremiosGoya Rosa Maria Sardà. Ganó dos goyas como Mejor Actriz de Reparto, por Sin vergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia. pic.twitter.com/SKuZnamL28 — Academia de Cine (@Academiadecine) June 11, 2020

"Esta sección tiene una lectora menos". Así arranca la la carta de Sardá que homenajea a su hermana, fallecida a los 78 años. "No es una lectora cualquiera. Ha sido una lectora crítica, apasionada y entusiasta. De ella he aprendido a decir lo que pienso sabiendo que, por tanto, no es posible gustar a todo el mundo", confiesa. "La verdad es que la falta de mi lectora es irreparable. Creo que hablaré con contabilidad y que no me paguen este artículo. Es un artículo que no lo es", reza la columna. "Agradezco a mi lectora que me haya enseñado a ver el mundo con su apasionante temperamento y su enorme cultura. Adiós, lectora", le dice en su adiós a su hermana.

Más allá de ser hermanos, Rosa María fue una madre para Javier, ya que él tiene 16 años menos. Aún les unió más la larga enfermedad del hermano pequeño de ambos. "Fue un personaje maravilloso, que nos hizo sufrir y que sufrió mucho", reconocía la propia Rosa María Sardà en una entrevista conjunta en el programa La Sexta Noche. El sida que acabó con su hermano menor provocó que les dejara "cuando él tenía 26 años víctima de una enfermedad casi desconocida en España. Eso era el infierno, pero nosotros seguimos viviendo con él y dándole ánimo dos años", dijo en su día la gran actriz fallecida.