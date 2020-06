María Pombo muestra cómo eran sus pechos cuando tenía 16 años para probar que no se ha operado

María Pombo, a la espera de que le confirmen si padece o no esclerosis múltiple, enfermedad que sufre su madre, ejerce su trabajo de modelo e influencer y, a las puertas del verano, ahora toca ropa de baño.

La joven ha compartido una publicación donde la podemos ver en bikini y no ha escapado a algunos de sus seguidores que sus pechos son de talla más bien grande. De hecho, muchos le han dejado comentarios en el muro para preguntarle directamente si es que se había operado el pecho o es que le habían crecido.

Pero María Pombo no se calla ni elude ninguna pregunta y en sus Stories respondía con claridad y con una prueba irrefutable: "Para los que sois nuevos por aquí, NO me he operado el pecho, aquí podéis ver a mini María con 16 añitos", escribía junto a esta instantánea. Visto lo visto, damos fe de que con 16 años (ahora tiene 25) ya tenía el mismo pecho que ahora.

Pombo luce en las imágenes que han originado la polémica sobre si había pasado por el quirófano un explosivo conjunto en azul cielo de la firma italiana Calzedonia, y el resultado, como escribe la propia maniquí en su cuenta es un "pequeño huracán".