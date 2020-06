Los reyes Felipe VI y doña Letizia, fans de David Broncano: "Quieren tomarse algo conmigo"

David Broncano y su programa La Resistencia ha conquistado a millones de espectadores, que siguen cada día las ocurrencias del humorista y su equipo, liderado por Ricardo Castella y Jorge Ponce. La peculiares entrevistas de David y su estilo tan particular son todo un éxito para la generación millenial, pero también para muchos otros sectores de la población.

Incluso los reyes Felipe VI y doña Letizia parecen haber caído rendidos ante el humor de Broncano, según él mismo desveló el pasado miércoles en el espacio de Cero. El cómico estaba entrevistando al biker nigeriano Courage Adams, cuando este contó sus problemas para competir de forma internacional porque aún no tiene la nacionalidad a pesar de llevar 20 años en España.

David, siempre en tono de humor, se ofreció a solucionarle el problema, pensando en los contactos que tiene. Fue en ese momento cuando recordó que acababa de recibir una invitación de Casa Real para conocer a Felipe VI y doña Letizia.

"No sé si contarlo... me han invitado, no puedo decir ni cuándo ni dónde, a un cóctel con los Reyes de España. Esta tarde me han llamado. Los Reyes quieren tomarse algo conmigo. Va más gente, eh, no es solo conmigo. La verdad es que no sabía qué hacer, pero ahora ya tengo un motivo, que puedo ir y dejárselo caer...", desveló ante la sorpresa de los espectadores.

Courage, además, también contó que él ya había estado con el rey Felipe, en Barcelona, durante la inauguración del Mobile World Congress. El biker le intentó contar su problema, pero al final no se atrevió.