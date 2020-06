Isabel Pantoja 'desprecia' a Asraf Beno: la sorprendió con un regalo y se llevó un gran chasco

Asraf Beno ha pasado todo el confinamiento junto a Chabelita y el pequeño Albertito, pero ya ha vuelto al trabajo aprovechando el levantamiento de las medidas por coronavirus. El joven ha contado que en dos o tres ocasiones visitaron a Isabel Pantoja en Cantora y que en una de esas visitas le llevó un regalo muy especial, uno de sus platos marroquíes favoritos. Sin embargo, no obtuvo la reacción que esperaba de la tonadillera.

El televisivo regresó al plató de Ya es mediodía, donde colabora habitualmente este jueves, y los colaboradores se quedaron alucinados al comprobar que había engordado algún que otro kilo. Aun así, el novio de Chabelita dice que no comió mucho porque le pilló el periodo del Ramadán, que fue del 23 de abril al 23 de mayo. Pero esto no le impidió cocinar para la intérprete de Marinero de Luces.

El ex concursante de GH VIP 7 le preparó una sopa de origen marroquí llamada harira, que precisamente se realiza durante esta época religiosa. Muy ilusionado se la acercó hasta Cantora junto a Chabelita y Albertito, pero se llevó un chasco: "No la probó. Me la comí yo", recordó entre risas.

La prima de Kiko Rivera y su enamorado no han visto empañada su relación en estos tres largos meses de confinamiento en los que han estado juntos las 24 horas del día. La hija de la folclórica ha mantenido a sus seguidores muy bien informados de todo lo que ha estado haciendo: como sus sesiones de deporte, sus ajetreadas tardes haciendo la compra o sus momentos más entrañables junto a su hijo, fruto de su relación con Alberto Isla. También les desveló uno de sus secretos mejor guardados, la dieta mágica que sigue para mantener una cuidada y estilizada figura.