Las confesiones de Pau Donés sobre sus días en el hospital: "Me enamoré de una enfermera"

Pau Donés falleció este martes 9 de junio tras una larga batalla contra el cáncer que le diagnosticaron en 2015. En una de sus intervenciones ante los medios dio detalles de cómo fueron sus días en el hospital. El vocalista de Jarabe de Palo los recordaba con el optimismo que siempre le ha caracterizado al hablar de su enfermedad. Además, llegó a confesar que se enamoró de una de las enfermeras.

"Realmente los días en el hospital fueron muy buenos. El domingo me llamó el doctor, que cómo estaba, entonces vino y entró por la puerta con una guitarra", confesó ante los medios en 2017, cuando ofreció un concierto en el Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, donde lo trataron aquel año.

Su relación con aquel médico era muy estrecha, a juzgar por sus palabras: "El doctor me pidió un favor: "Tienes que hacer un concierto en el hospital, para la gente que trabaja en el hospital", recordó, tal y como así hizo. A pesar de todo, el cantante, que en aquel concierto llevaba una camiseta en la que se podía leer "Estoy vivo... porque estoy vivo", intentaba quedarse con las cosas buenas que le podía traer su ingreso en el hospital: "Los días que estuve aquí, tuve muy buen recuerdo, es difícil de creer. Me sentí súper a gusto, incluso me enamoré de una enfermera, que no voy a decir su nombre", relató.

Pau Donés se retiró de la música en el año 2018 para principalmente pasar más tiempo con su única hija, Sara de 16 años, con la que se mudó a California: de cuya madre nunca se ha conocido la identidad: "Me voy, no quiero perderme la adolescencia de mi hija", dijo por aquel entonces. A finales de mayo, hace tan solo unas semanas, volvió a la música con la canción Eso que me das, que es todo un homenaje hacia ella. La canción forma parte de su último disco Tragas o escupes, que todavía no se ha lanzado.

El músico aligeró la fecha de lanzamiento del single cuando los médicos le dieron tan solo una semana de vida, como recuerda una de las personas que trabajó con él durante los últimos años. "Su productor me dijo que tenía que acabar rápido porque los médicos le daban a Pau una semana de vida y quería escucharlo antes de morir", confesó en una entrevista Yves Roussel, el editor de sus canciones, al diario El Mundo. En el videoclip del tema que deja como legado aparece su hija bailando en una terraza de Barcelona con un antifaz en el rostro.