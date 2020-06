La monumental bronca de Isabel Pantoja a su sobrina Anabel por su bochornoso directo en Instagram

Isabel Pantoja le ha echado una bronca monumental a su sobrina Anabel Pantoja tras el polémico vídeo que ha generado intensos debates en televisión y en las redes sociales. La televisiva se grabó en directo en Instagram después de una noche loca de fiesta con varios amigos en Gran Canaria, en la que también se encontraba su prometido Omar Sánchez.

Después de tres meses confinada junto a su chico en Gran Canaria, donde se instaló a principios de año, la influencer retomó sus tareas como colaboradora de Sálvame hace unas semanas. En el plató de Jorge Javier Vázquez han arremetido una y otra vez contra ella por su actitud en el vídeo, en el que cantaba y bailaba mientras tenía serias dificultades a la hora de leer los mensajes que le dejaban los fans: "¿Queréis que no me case? No vais a hacer una carnicería por esto", les reprochó Anabel a sus compañeros.

Este miércoles, el presentador le preguntó si su tía, la folclórica más mediática del mundo, le había comentado algo sobre el asunto. La respuesta fue muy clara y la reprimenda, también: "Me riñó, solamente te digo que me mandó un audio de siete minutos y medio", confesó la prima de Kiko Rivera y Chabelita.

Lea también - Así es Omar Sánchez, el prometido de Anabel Pantoja: un joven emprendedor que arrasa con el surf y la moda

No obstante, valora los consejos de la tonadillera como algo muy sagrado: "Como una madre, me dijo las cosas claras, por dónde tenía que ir, lo orgullosa que está por lo que he conseguido y que no la cagara por este tipo de actitudes, no me quiere ver jamás en la vida así". También recibió las llamadas de algún que otro familiar: "Lo primero que hizo mi familia fue llamarme y preguntarme cómo estaba porque vieron la semana que pasé y después de eso ya vino la caña. Pero ya está todo solucionado", recordó.

Anabel tiene claro lo que tiene que hacer para que no vuelva a pasarle este tipo de cosas con su chico: "A partir de las 23.15 de la noche no se puede coger el móvil y cuando haya salero se lo doy directamente a mi novio y ya está". En el mencionado vídeo que ella misma difundió con mucha guasa en las redes sociales se puede comprobar como el surfista intenta que la hija de Bernardo Pantoja corte el vídeo en el que, según los colaboradores, no quedaba bien retratada.

Lea también: María Patiño asegura que Anabel Pantoja recibe hasta 20.000 euros al mes por publicar contenido en sus redes sociales

Anabel Pantoja ha compartido fotos muy románticas con su prometido durante estos largos meses de confinamiento demostrando que su relación va viento en popa. Los dos iban a unirse en matrimonio este mes de junio pero como consecuencia de la pandemia la tuvieron que posponer. Aunque no hay fecha definida por el momento, todo apunta a que oficializarán su relación cuando todo vuelva a la mayor normalidad posible.