Edurne confiesa lo que sintió David De Gea cuando escuchó la canción que le dedica: "Se emocionó mucho"

Edurne ha desvelado con pelos y señales como ha pasado el confinamiento junto a David De Gea en Manchester. La cantante, que volvió a Madrid para reunirse con su familia, a la que echaba mucho de menos, lanzó hace unos meses el nuevo sencillo que le dedica nada más y nada menos que a su chico. La madrileña ha contado que el portero se emocionó mucho cuando escuchó la canción por primera vez.

"Estuve allí en Manchester, pero también tuve que hacer la cuarentena aquí y me ha venido bien para desconectar y descansar", explicó este miércoles en El Hormiguero tras regresar a España a mediados de mayo. La jurado de Got Talent bromeó con lo obsesionada que está para no contagiarse: "Yo voy con un spray desinfectando todo. A mí que no me entre el virus. Aquí no va a llegar".

Contó como vivieron el azote del coronavirus en el Reino Unido, donde la pandemia se ha cobrado ya 41.000 vidas: "Nosotros lo hemos vivido prácticamente como en España. La pena es que no se tomaran medidas sabiendo cómo venía. Nosotros hemos estado confinados en casa sin salir y hemos seguido todas las indicaciones que nos daban en España», señalaba. Eso sí, asegura que el descanso le ha sentado bien para bajar el ritmo: "He pasado mucho tiempo en casa y he podido descansar y desconectar, me ha venido bien este descanso".

Su última canción, Tal vez, que forma parte de su nuevo disco, es un canto hacia su chico: "David no tenía ni idea Es un disco muy personal. Muy personal porque es la primera vez que estoy involucrada al 100% en todo, en cada composición y en la producción. Después de nueve años me apetecía regalarle a él una canción que hablara de nuestra relación, que para mí es la más bonita y la más especial".

Para el portero de la Selección Española fue toda una sorpresa: "No le enseñé nada. Me esperé y no le dije que era para él. Directamente le di al 'play'. Cuando escuchó el estribillo y escuchó lo de los nueve años se emocionó mucho". Uno de los versos de la canción reza las siguientes palabras cargadas de romanticismo: "Hace nueve años aún recuerdo dónde. Me diste aquel beso por primera vez. Tal vez quizá no sé, ya te encontré".