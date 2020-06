Antonio Banderas, Pedro Sánchez y decenas de famosos despiden a Rosa María Sardá: "Se va una de las grandes"

La muerte de Rosa María Sardá a los 78 años tras una larga batalla contra el cáncer es un golpe durísimo para la sociedad y para el mundo de la cultura. Personalidades de la talla de Antonio Banderas, Javier Cámara, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, entre otros, han dado el último adiós a la hermana de Javier Sardá en las redes sociales, donde le han dedicado emotivos mensajes de despedida.

Lea también - Rosa María Sardá, de sus impactantes últimos testimonios a los momentos más dolorosos de su vida familiar

Uno de los primeros en homenajear a la actriz ha sido Banderas, que se mostraba muy apesadumbrado tras la triste pérdida: "Con gran tristeza decimos adiós a una de las grandes de la escena española. Querida por todos en vida y ahora en el recuerdo. DEP Rosa María Sardá", ha escrito el andaluz en Twitter.

"Querida Rosa. Qué pena que te vayas. Cuánto reímos, y cuanto aprendimos de tu inmenso talento. Qué mujer especial y brillante fuiste. !Hasta Siempre!", ha declarado Javier Cámara. Santiago Segura también se ha sumado a los homenajes: "Te has ido querida Rosa. Te admiraba desde siempre por tu inteligencia, tu agilidad mental, tu sentido del humor, tu acidez, tu forma de decir e interpretar... Pero tuve la suerte de trabajar contigo, de conocerte, y ahí descubrí tu enorme corazón maravilloso. Hasta siempre amiga", ha dicho en la red social.

Rostros de la televisión como Carlos Latre, Andreu Buenafuente, Maxim Huerta, Julián López, José Corbacho, Frank Blanco, Chelo García-Cortés, Luis Merlo, Jordi Évole y otros famosos han tomado la palabra para despedir a la galardonada actriz en las redes.

Ojalá esta semana no hubiese existido nunca. Adéu Rosa. No t'oblidaré mai.

El mundo de la política también ha dado el último adiós a Rosa María. Pedro Sánchez, Meritxell Batet, Adriana Lastra, Pablo Iglesias, Salvador Illa, Toni Cantó o Gabriel Rufián son solo algunos de los que han rendido homenaje a la ganadora de dos goyas.

Me gustaba tanto lo que hacía que me daba igual lo que pensara.



No se va sólo una gran actriz, se va una gran parte del patrimonio cultural que tenemos.



Si hubiera nacido en Boston y no en Barcelona tendría 3 Oscars. Así de grande era.



Descanse en paz, Rosa María Sardà.