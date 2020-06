Rosa María Sardá, de sus impactantes últimos testimonios a los momentos más dolorosos de su vida familiar

Rosa María Sardá ha fallecido este jueves a los 78 años tras una valiente y larga lucha contra el cáncer, enfermedad que le diagnosticaron hace seis años. En sus últimas declaraciones en televisión, a finales de abril, se mostró cabizbaja frente al tumor que padecía: "No estoy en el mejor momento de mi vida", confesó. La actriz y directora teatral era muy reservada con su vida privada. Estuvo unida durante tres décadas con el productor Josep María Mainat, con el que tuvo a un hijo, el actor Pol Mainat.

A lo largo de su vida, donde más se abrió fue en las memorias que publicó, Un incidente sin importancia, a finales del pasado año: "Cuando escribí esto no sabía que estaría condenada a morir de cáncer. Pero el bicho sigue ahí, tengo nuevo tratamiento, pero estoy muy cansada", declaró en una entrevista a El País. La actriz ha perdido la vida tras no poder superar el enfisema pulmonar que le diagnosticaron en 2014.

Rosa María Sardá nació el 30 de julio de 1941 en Barcelona y creció en una familia rodeada de cariño, en la que ella era la mayor de cinco hermanos: Santiago, Federico, Javier y Joan. Su padre era un campesino que emigró a la ciudad para ganarse la vida al transporte de bidones químicos. Uno de los mayores golpes de su vida lo sufrió cuando murió su madre, enfermera de profesión, cuando era joven. Esto cambió de forma radical su vida pues tuvo que asumir el papel de madre para sus hermanos, tal y como contó en el mencionado libro.

El menor de ellos, Joan, al que estaba muy unida, murió de sida también a una edad muy temprana: "Fue un personaje maravilloso, que nos hizo sufrir y que sufrió mucho. Nos dejó cuando él tenía 26 años víctima de una enfermedad casi desconocida en España que era el sida. Eso era el infierno, pero nosotros seguimos viviendo con él y dándole ánimo dos años".

En lo que respecta a su vida sentimental siempre la mantuvo en un discreto y segundo plano. Josep María Mainat, el fundador de Gestmusic, productora detrás del éxito de formatos como Crónicas Marcianas u Operación Triunfo, fue su compañero de vida durante tres décadas. También fue el padre de su único hijo, el actor y productor musical Pol Mainat, que recientemente presentó junto a su padre su primer canal de YouTube basado en el trader.

Precisamente, fue Pol el encargado de recoger el Gaudí de Honor a toda su carrera en 2016: "Mamá, eres muy grande. Buenas noches", expresó. Pocas palabras en las que no hizo falta nada más para comprobar el cariño que le atesora a la ganadora de dos premios Goya por Sin vergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?. En 2010, además, también recibió la Medalla de Oro de la Academia.

Su última aparición televisiva la hizo en el programa de Jordi Évole en La Sexta a finales del mes de abril. En esta ocasión, estremeció con sus palabras: "El cáncer es invencible, esto no se trata de una lucha. Es una cuestión de que los que se ocupan del tema tengan más o menos tino a la hora de programar ciertas medicaciones, pero no se trata de ningún 'match' para ver quién gana, porque el cáncer siempre termina ganando".

Meses antes, en diciembre de 2019, también apareció junto a su hermano en La Sexta Noche, donde se abrió en canal en una entrevista que ya queda en el recuerdo de todos, y en la que también habló de otros temas como el independentismo catalán o Franco: "De repente, un día me levanté y vi que era una vieja. Yo no me había dado cuenta y es duro. Y uno se pregunta que ahora qué. 'Lo que el viento se llevó' ya no lo voy a hacer, pero tengo estos papeles que me dijeron que estaban bien, así que una nueva experiencia", señaló.