Cristiano Ronaldo y su polémico viaje a Portugal: sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad

Cristiano Ronaldo viajó este fin de semana a Portugal para supervisar las obras de la mansión que se está construyendo junto a Georgina Rodríguez. Durante la visita a su tierra natal, el futbolista de la Juventus se tomó una fotografía que ha levantado muchas ampollas, pues aparece sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad con otra persona.

El luso acudió disfrutó de una agradable comida en el restaurante Mar Do Iinfierno, tal y como se puede apreciar la fotografía que subió el propio local: "Como sabéis, no acostumbro a compartir imágenes de los clientes, pero me vais a disculpar, es mi ídolo", escriben bajo ella.

En la publicación, el que fuera delantero del Real Madrid posa con la dueña muy sonriente, pero sin protegerse adecuadamente frente al Covid-19. Además, el jugador la toca por la espalda para que la foto quede mejor. "Debería de llevar mascarilla", comentan algunos usuarios en ella.

En el viaje estuvo muy bien acompañado por su inseparable Georgina. La modelo de Jaca deleitó este fin de semana a sus seguidores con una foto en la que no desvelaba que estaba en tierras portuguesas, pero que se puede intuir por la foto del restaurante y también por el texto que puso bajo su instantánea: "Boa tarde" (buenas tardes, en portugués". En ella aparece esbozando una gran sonrisa mientras respira el aire puro y fresco del país, que ha sido uno de los que mejor ha gestionado la crisis del coronavirus en Europa con tan solo 1.497 fallecidos a día de hoy.

El par de mediáticos ya habría regresado a Italia donde la estrella del fútbol continúa sus entrenamientos con la Juventus a la espera de que se reanude la Serie A, que viene a ser el equivalente a la liga española. Durante el confinamientos, Georgina nos ha hecho testigos de momentos muy especiales de su confinamiento con el portugués, como los agradables juegos que comparte con Alana Martina (2), la hija que tienen en común, y los otros pequeños de la casa: Cristiano (9) y Mateo (3).