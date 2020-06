Soraya Arnelas anuncia boda con el padre de su hija tras ocho años de noviazgo

Suenan campanas de boda para Soraya Arnelas. La cantante ha anunciado a bombo y platillo que se casa con su enamorado, el sevillano Miguel Ángel Herrera, con el que lleva ocho año de noviazgo y tiene a una hija en común, la pequeña Manuela de 3 años. La boda se celebrará en 2021, en una fecha que todavía no ha desvelado.

"Sí, me caso sí", ha afirmado la extremeña en una entrevista a Diez Minutos. Ha asegurado que después de la eterna cuarentena lo tiene más claro que nunca, pues todos los días que han pasado juntos de principio a fin no han hecho nada de mella en su relación: "Ya tenía mi boda puesta para el año que viene. Ocho años ya con Miguel Ángel, el padre de mi hija, y el confinamiento ha sido la prueba de fuego. El otro día se lo dije que 'lo mejor que me ha pasado en el confinamiento eres tú'", ha confesado.

La intérprete de La noche es para mí celebró el ocho aniversario con Herrán el pasado 8 de junio con una romántica foto en Instagram: "Ocho años juntos... Un día como hoy nos conocimos, en Barcelona... Y lo que nos queda por vivir. ¡Qué ganas!", escribió junto a este selfie de los dos. El empresario también deleitó a su enamorada con un tierno mensaje: "8 años junto a esa sonrisa", escribió junto a una instantánea de la extremeña, en la que sonríe de oreja a oreja.

La cantante espera con mucha ilusión este día y más teniendo en cuenta que este año se han cancelado las tres bodas a las que iba a asistir, entre las que se encontraba la de su buena amiga Chenoa con el doctor Miguel Encinas. Arnelas y Herrán le dieron la bienvenida a su hija el 24 de febrero de 2017, a la que le pusieron el nombre de Manuela de Gracia en honor a la abuela de la artista.

Desde entonces están más unidos que nunca, tal y como nos dejan ver a través de las constantes muestras de amor que se dedican en las redes sociales. La ex triunfita también se encuentra en un momento profesional boyante, pues acaba de lanzar al mercado su nuevo álbum de estudio, Luces y sombras, con el que ya está dando muchas alegrías a sus fans.