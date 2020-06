J.K. Rowling rememora que sufrió "abusos y agresiones sexuales" para defenderse de las críticas del colectivo trans

La polémica desatada tras la publicación de unos tuits de J.K. Rowling, por los que la acusaron de transfobia, sigue dando de que hablar. Tras las críticas recibidas, entre las que se encontraba las del protagonista de Harry Potter, Daniel Radcliffe, la escritora de los libros de la popular saga se ha defendido y ha aprovechado la ocasión para profundizar en los "abusos domésticos y agresiones sexuales" que sufrió en su juventud.

Todo comenzó con el siguiente tuit de la británica, en el que compartió un artículo de opinión que tenía como titular: "Opinión: Creando un mundo post-Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa". En sus palabras, la escritora remarcó lo de "gente que menstrúa" e ironizó: "Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?". Tras esto, muchos internautas la acusaron de discriminar a otras personas que también menstrúan, como las mujeres transgénero o las personas de género no binario.

Tras la marabunta de malestares generados, este miércoles escribió una carta en la que se defiende: "Activistas que claramente se creen personas buenas, amables y progresistas han recurrido a mi pasado dando por hecho que tienen derecho a vigilar mi discurso, acusarme de odio, llamarme insultos misóginos", denunció en un artículo escrito en su página web, alegando que había recibido ataques de este tipo tras sus polémicas palabras.

La británica cree que todavía no está preparada para hablar de lo que tristemente le sucedió en el pasado: "He estado bajo el foco mediático más de 20 años y nunca he hablado públicamente de ser superviviente de abusos domésticos y agresiones sexuales. No porque me dé vergüenza que me hayan pasado esas cosas, sino porque son traumáticas para volver recordarlas", dijo haciendo referencia a las agresiones que vivió cuando tenía 20 años, de las que nunca ha entrado en detalle.

No obstante, piensa que es necesario hacerlo para ayudar a otras mujeres que estén o hayan pasado por la misma situación que ella: "Menciono estas cosas ahora no en un intento de obtener simpatía, sino por solidaridad con la gran cantidad de mujeres que tienen historias como la mía, que han sido arrastradas por el barro como fanáticas por tener preocupaciones en torno a los espacios públicos de un solo sexo".

La escritora deja claro en su alegato que apoya al colectivo trans, aunque no en todas sus artistas: "Sería mucho más fácil tuitear los hashtags aprobados, porque, por supuesto, los derechos trans son derechos humanos y, por supuesto, las vidas trans importan (...) pero me niego a inclinarme ante un movimiento que creo que está haciendo un daño demostrable al tratar de erosionar a la 'mujer' como clase política y biológica y ofrecer cobertura a los depredadores como pocos antes".

Piensa que "las millones de mujeres cuyo único crimen es que sus preocupaciones sean escuchadas sin tener que recibir amenazas y críticas", deberían recibir una "empatía y comprensión similar" que la que se ha brindado recientemente al colectivo trans a raíz de sus opiniones.

Uno de los que criticó su original postura fue el actor Daniel Radcliffe: "Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo o yo", escribió para Proyecto Trevor este martes, un tipo de guía para concienciar a los jóvenes sobre las personas transgénero y de género no binario.

También estalló contra ella la actriz Emma Watson, a su vez Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres desde 2014: "Las personas transgénero son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser", escribió en Twitter en referencia a las palabras de la escritora británica.