Loquillo, criticado por despedir a Pau Donés hablando de él mismo: "'Auto-dándose' el pésame por haber perdido a un fan"

Loquillo se ha convertido en el centro de una avalancha de críticas tras su despedida al vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés, que falleció este martes tras batallar contra un cáncer de colón que le diagnosticaron hace cinco años. Muchos usuarios le han espetado al rockero que ha centrado la despedida en él mismo.

"Recuerdo la primera vez que conocí a Pau Donés. Guardaba un autógrafo mío que le había firmado yo cuando aún no se dedicaba a la música. Descansa en paz, Pau", escribió en Twitter este martes para despedirle. El tuit del cantante cuenta con más de 8 mil likes y se suma a otras despedidas como la de Alejandro Sanz, Rozalén o Huecco.

Recuerdo la primera vez que conocí a Pau Donés.

Guardaba un autógrafo mío que le había firmado yo cuando aún no se dedicaba a la música.



Descansa en paz, Pau. pic.twitter.com/3soWa5ugn7 — Loquillo (@LOQUILLOoficial) June 9, 2020

Muchos usuarios lo tacharon de egocéntrico tras leer su mensaje: "Me aecuerdo todavia cuando Loquillo era un mindundi e iba por los bares de Gràcia haciendo el fantasma. La tonteria se le ha acentuado con la edad", "Loquillo auto-dándose el pésame por haber perdido un fan" o "DEP humildad de Loquillo", le escribieron algunos internautas.

Loquillo auto-dándose el pésame por haber perdido un fan. — ???????????????????????? (@Arezno) June 10, 2020

Recuerdo todavia cuando Loquillo era un mindundi e iba por los bares de Gràcia haciendo el fantasma.



La tonteria se le ha acentuado con la edad. — Carles (@IPortuaris) June 10, 2020

Yo yo yo yo yo yo y luego yo

Ese es loquillo — ?Antidoto? ????ANTIFA (@Yo_Soy_Asin) June 10, 2020

DEP Pau Donés.

DEP humildad de Loquillo, si alguna vez la tuviste. — Rafa Padilla Pascual (@PascuPadilla) June 10, 2020

He tenido que leer dos veces el twit de loquillo porque pensaba que era imposible que fuera tan ególatra como para ponerse por encima de la persona a la que "homenajea"... Pues definitivamente es el niño en el bautizo, la novia en la boda, y el muerto en el entierro.. — mis circunstancias???? (@rmartinvega) June 10, 2020

Yo,yo,yo, y después,más yo.

Que buen mensaje de condolencias en el que lo que destacas de él es que era fan tuyo. — Chamen chou ???????? (@loputopeor1) June 9, 2020

A pesar de la gran cantidad de críticas que ha recibido, otros han salido en su defensa: "Me parece vergonzoso el linchamiento a Loquillo", "No creo que el tuit tuviera la intención que se le quiere dar" o "¡Buen homenaje Loco! Ni caso a los que no respetan".

Me parece vergonzoso el linchamiento a Loquillo. La mayoría vienen de gente de izquierdas, que se la tenían jurada por ser un artista que se expresa en libertad. Loquillo ha querido contar la anécdota de cómo lo conoció, no hay nada más . Grande Loquillo. — AGUSTINA DE ESPAÑA (@MISIMPATICA) June 10, 2020

Aquí todos son muy perfectos, muy sensibles y muy intachables. Evidentemente el tweet del loco no ha sido muy acertado, pero no creo que tuviera la intención que se le quiere dar. Para homenajear a Donés no hace falta insultar a Loquillo, dos grandes. Estamos muy envilecidos. — manuel garrido (@manugarridofue1) June 9, 2020

Buen homenaje Loco!!! Ni caso a los que no respetan, los que buscan polémica donde sea. Se ve que no tienen nada mejor que hacer. — Nacho Torres (@peukitos77) June 9, 2020

El intérprete de Bonito falleció este martes como consecuencia del cáncer de colón que libró durante cinco años. Se retiró de la música durante un tiempo indefinido en enero de 2019 para aprovechar al máximo el tiempo: "Lo que me queda lo voy a disfrutar a tope, voy a divertirme y voy a despedirme de la gente". Cuando lo hizo puso rumbo a California junto a su hija Sara, de cuya madre nunca se ha conocido la identidad: "Me voy, no quiero perderme la adolescencia de mi hija", dijo por aquel entonces.