Pau Donés adelantó la grabación de su último disco porque "los médicos le daban una semana de vida"

El legado que Pau Donés ha dejado tras su muerte se hace aún más grande si tenemos en cuenta que hace tan solo unos días lanzó al mercado la canción Eso que tú me das, de su último disco, Tragas o escupes, cuyo lanzamiento completo está pendiente. El vocalista de Jarabe de Palo aligeró la fecha de lanzamiento del single cuando los médicos le dieron tan solo una semana de vida, como recuerda una de las personas que trabajó con él durante los últimos años.

"Los médicos me han dicho que voy a morir, tengo que darme prisa en hacer el disco", le confesó a Álvaro de Torres, su amigo y responsable en España de Warner Chappell, la compañía musical del artista. "Bromeaba con que igual no llegaba a tiempo, pero lo acabó, se masterizó rápidamente y lo subió a las plataformas de inmediato", ha desvelado el empresario en una entrevista a El Mundo.

Al empresario no le caben las palabras para definir la valía humana de Donés: "Era un ser humano cojonudo, muy divertido, con unas ganas de vivir brutales, de hacer cosas, siempre con una energía tremenda".

El músico Yves Roussel, que se encargó de masterizar sus últimos trabajos, incluido el del mencionado disco, ha recordado como fueron sus últimos días dentro de un estudio trabajando codo con codo junto a Pau: "El 21 de abril vino a verme para hablar del sonido del disco, tenía una sonda en la tripa y yo me preguntaba de dónde sacaba esa fuerza inhumana ( ) Era muy exigente y planificador, tenía muy claro el tipo de sonido que quería, con mucho peso del bajo, por ejemplo".

Rousell tenía que empezar a editar el tema el 19 de mayo, pero aligeró el trabajo porque Donés le dio la terrible noticia: "Su productor me dijo que tenía que acabar rápido porque los médicos le daban a Pau una semana de vida y quería escucharlo antes de morir". El cantante le dio su aprobación tras escucharlo en el estudio de su casa tal y como él deseó: "Quería escucharlo en CD en su cadena de música".

Días antes grabó el videoclip tan especial que ideó para su último sencillo. En él aparece bailando su única hija, Sara, de 16 años, en una terraza de Barcelona con un antifaz en la cara. La canción es todo un homenaje a ella en forma de despedida.

"Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y compañía. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida", versa la canción.

El intérprete de Bonito falleció este martes como consecuencia del cáncer de colón que libró durante cinco años. Se retiró de la música durante un tiempo indefinido en 2019 para aprovechar al máximo el tiempo: "Lo que me queda lo voy a disfrutar a tope, voy a divertirme y voy a despedirme de la gente". Cuando lo hizo puso rumbo a California junto a su hija Sara, de cuya madre nunca se ha conocido la identidad: "Me voy, no quiero perderme la adolescencia de mi hija", dijo por aquel entonces.