Mónica Carrillo presenta su nueva novela: su vida 'pública, privada y secreta' con Vanesa Martín

La periodista Mónica Carrillo, que desde hace años presenta los informativos del fin de semana de Antena 3 junto a Matías Prats, ha publicado su tercera novela: La vida desnuda, que fue galardonada con el premio Azorín de literatura el pasado mes de marzo. La presentadora es muy reservada con su vida privada, pero desde hace aproximadamente un año se la relaciona sentimentalmente con la cantante Vanesa Martín.

En la esperada novela, su cuarto libro, la de Elche nos descubre la vida de Gala a través de la capas de sus familiares más cercanos: "Todos tienen una vida pública que muestran al mundo, una vida privada reservada para unos pocos y una vida secreta que permanece oculta para todos", reza en la sinopsis del libro en una clara alusión a la famosa cita de Gabriel García Márquez.

Precisamente de la vida secreta, que según ella casi todos tenemos, ha hablado en una entrevista: "Mira, me da apuro, pero me he hecho mayor. Me da igual hasta el punto de que me hace gracia. Estuve un tiempo autoconvenciéndome de que nadie me reconocía", ha confesado en El País haciendo alusión a las noticias que han saltado sobre ella en la prensa del corazón.

La escritora tiene claro que su vida privada y secreta queda al margen de la pública, por lo que prefiere no darle demasiada importancia a los aspectos personales que se aireen de ella: "Quería seguir protegida por el anonimato porque soy reservada y tímida, pero con los años, aprendes a no entrar donde no quieres. Yo era muy vergonzosa. No me gustaba salir a la pizarra en el colegio y que me miraran".

Su relación con Vanesa Martín salió a la luz el pasado verano, cuando ambas fueron vistas paseando por Tarifa y disfrutando de un paseo en yate con una de las mejores amigas de la cantante, Pastora Soler. Meses después fueron fotografiadas por Chueca, donde disfrutaron de una agradable comida en el restaurante Válgame Dios.

Juntas también han disfrutado de comidas familiares y de los conciertos que ofrecieron la triunfita Julia Medina y Joaquín Sabina en Madrid el pasado mes de febrero. Vanesa acudió al primero de los cuatro espectáculos que el cantante de 19 días y 500 noches dio en el Wizink Center de Madrid y también asistió al último de ellos con la compañía de Mónica, tal y como pudimos comprobar desde Informalia. Este fue el mismo concierto que el cantante tenía programado dentro de su nueva gira con Joan Manuel Serrat, en el que sufrió el aparatoso accidente por el que tuvo que ser ingresado en el hospital.

Además, tal y como recogieron las fans de la escritora y la cantante en las redes sociales, Carrillo también disfrutó del concierto que Martín dio en el Teatro Real de Madrid el pasado 19 de febrero. No acudió sola, si no muy bien acompañada por sus padres y una amiga con la que se echó unos cuantos bailes.

Además, ambas acostumbran a dejarse algún que otro comentario en Instagram a través de los que se felicitan los logros personales o lanzan alguna broma. Hace unos días sin ir más lejos, la de Elche sorprendió a sus seguidores con una fotografía en la que dejaba constancia de que le ha dedicado uno de los ejemplares a ella y otros dos a las grandes amigas de la cantante, Eva González y Pastora Soler.

Cabe destacar que antes de que los medios comenzaran a relacionarlas este verano ya habían coincidido en diferentes platós de televisión y estudios de radios. En el de los informativos compartieron unos minutos cuando Vanesa Martín acudió en diciembre de 2018 para presentar su último disco, Todas las mujeres que habitan en mí, en el que se incluye el tema de De tu ojos, cuyo videoclip protagoniza con Adriana Ugarte.