Bar Refaeli llega a un acuerdo para no entrar a la cárcel por evasión fiscal

Bar Refaeli está en el punto de mira tras ser condenada a cumplir con nueve meses de trabajos comunitarios. La súpermodelo solventará así los cargos de evasión fiscal que se le imputan, evitando con este acuerdo una escandalosa entrada a la cárcel. Su madre, Tzipi Refaeli, que también está involucrada, si tendrá que cumplir con la condena en prisión.

"La Oficina del Fiscal General del Estado presentó recientemente una acusación ante el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv como parte de un acuerdo de culpabilidad contra Tzipi y Bar Refaeli", informó la Justicia Israelí mediante un comunicado emitido este martes.

Tras la decisión de la Justicia, la modelo tendrá que cumplir con los nueve meses de trabajo comunitario que ha acordado con la Fiscalía para no entrar a prisión, mientras que su progenitora tendrá que hacer frente a dieciséis meses entre rejas.

Ambas admitieron falsificar la residencia fiscal de la modelo tras las acusaciones, por lo que tendrán que hacer frente a una multa 7 millones de dólares. Además, tal y como publica el diario Times of Israel, ambas tendrán que abonar unos 725.000 dólares, derivados de las tasas judiciales.

La tormenta judicial de Rafaeli se desató en 2016 cuando madre e hija fueron acusadas por la justicia israelí de no declarar una cantidad aproximada a los ocho millones de dólares durante varios años. También se suman cargos relacionados con el lavado de dinero y falso testimonio.

Durante el tiempo que ha durado el proceso legal, la estrella de la moda defendió que en aquella época no residía en su país si no en Estados Unidos, por lo que no evadió ningún impuesto. Tras un tira y afloja con la justicia ha acabado asumiendo su culpa para evitar que la pena llegue a mayores.

Esta evasión de impuestos habría tenido lugar hace una década, coincidiendo en tiempo con su romance con Leonardo DiCaprio, con él que rompió en 2009 después de que ella le pidiera irse a vivir juntos. La súpermodelo tiene tres hijos, Liv, Elle y David, fruto de su matrimonio con el empresario Adi Ezra, con el que se casó en 2015.