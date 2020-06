La madre de Gabriel Cruz responde al tuit de un concejal de Vox: "Que no utilicen la imagen de mi pequeño"

Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel Cruz que murió a manos de Ana Julia Quezada, le ha reprochado a un concejal de Vox su actitud, pues utilizó la imagen de su hijo sin su permiso. Juan Cabrera, el coordinador de la formación de Santiago Abascal en Las Salinas (Roquetas de Mar, Almería), compartió en sus redes personales una foto del pequeño junto a la asesina para relacionar este suceso con la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis.

"Ayer todas las teles se llenaron de imágenes en negro para protestar por la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco. Pero no pusieron imágenes en blanco cuando esta negro torturó y estranguló a Gabriel de ocho años en Almería. La gente mala es mala y punto. No importa su color", escribió el mencionado político en un tuit que recibió muchas críticas. Lo acompañó de varias fotos del pequeño junto a la que era la novia de su padre, Ángel Cruz.

VOX Almería lamenta profundamente la utilización de la foto de Gabriel Cruz por parte del ya excoordinador de VOX en Las Salinas de Roquetas, Juan Cabrera.



La opinión publicada en su Facebook, que es personal, el partido no la comparte en absoluto. https://t.co/j4BSB5g2t1 — VOX Almería (@Vox_Almeria) June 8, 2020

La madre del niño, cuya muerte conmovió a toda España, ha reaccionado a estas palabras con un contundente mensaje en el que alega que nada de lo ocurrió tiene que ver con el color de piel de la asesina: "Lo que hizo esta mujer no tiene que ver con su país de origen y color", dice en un vídeo que ha difundido tras las palabras del militante de Vox, que ha sido cesado por la formación.

Además, ha recordado que tanto ella como su marido ya pidieron en su día frenar los ataques racistas que se derivaron a raíz del asesinato del pequeño Gabriel. "Hace dos años, cuando murió mi hijo, les pedí por favor que callaran la rabia y evitasen vincular este asesinato a un asesinato racista".

La almeriense no les va a permitir que sigan utilizando la imagen de su hijo en las redes sociales ni en cualquier acto que esté relacionado con sus políticas y alegatos: "Que dejen de utilizar la imagen de mi pequeño Gabriel, y mucho más esa, en la que sale con su asesina, pues el dolor que están causando a la familia... y no les voy a decir el disgusto que esta madre que está pasando y que aún sigue en el proceso judicial. Les ruego que no utilicen más la imagen de mi hijo".

Además, denuncia que este tipo de actos pueden beneficiar a Quezada en el juicio que todavía está pendiente de resolución: "Si ustedes quieren justicia de cara a su sentencia, sepan ustedes que lo único que estamos consiguiendo con publicar su foto al lado de la de mi hijo y seguir hablando de ella y de lo que hizo, con este tipo de comentarios, es facilitarle que pueda apelar esta sentencia porque no está teniendo un juicio justo", manifestó.

"Tal y como lo está haciendo actualmente, aunque hayan pasado dos años y a la gente se le pueda olvidar, pues actualmente esta sentencia está siendo cuestionada y nos iremos al Tribunal Supremo, así que por favor, les ruego que no utilicen más la imagen de mi hijo a este efecto", subrayó.

Cabe recordar que la sentencia de la Audiencia de Almería fue recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ratificó el asesinato pero eliminó dos delitos de lesiones psíquicas, manteniendo otros dos contra la integridad moral. Ahora, ha sido de nuevo recurrida al Tribunal Supremo. Gabril falleció en marzo de 2018 a manos de Ana Julia Quezada, que tal y como reveló lo autopsia, lo estranguló hasta acabar con su vida el mismo día de su desaparición.