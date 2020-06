La actriz que interpretó a La Flaca se despide de Pau Donés: "Era una gran persona"

Pau Donés ha dejado devastado al mundo de la música española tras fallecer este martes como consecuencia de la batalla contra el cáncer que libró durante cinco años. El vocalista de Jarabe de Palo siempre será recordado por el gran legado musical que deja. Uno de sus temas más sonados y emblemáticos es La Flaca. Ahora, la actriz que interpreta a la protagonista del tema en el recordado videoclip le ha dedico unas sinceras palabras de despedida.

"Es una canción que no dejaba de poner. La ponía cada día porque era muy bonita. Fue realmente uno de los mejores trabajos de mi vida. Es una gran pena. Para su familia y para toda la gente que lo ha conocido porque era una gran persona", ha asegurado la actriz, Eulalie Martine, en una entrevista a TV3. En el videoclip se puso en la piel de Alsoris Guzmán, la mujer a la que el artista le dedicó la emblemática canción.

El tema convirtió en el gran éxito de 1997 y el estribillo es casi imposible de olvidar, siendo una de las grandes canciones de la historia de España. El propio Donés relató en su libro, titulado 50 palos: ... y sigo soñando, cómo conoció a La Flaca durante un viaje de juventud a Cuba: "Corría el año 1995 y un grupo de amigos nos dispusimos a viajar a Cuba. El director de cine Fernando de France había comprado ocho billetes baratos y nos invitó a viajar a la isla con un objetivo: rodar el videoclip de El lado oscuro", escribió el artista. Allí estaba Alsoris.

En su obra, Pau insinuó que La Flaca no le dio oportunidad porque en realidad se sentía atraída por la modelo Eva Nielsen, con quien compartió habitación primero. "Alsoris se mudó a mi habitación (no porque le gustase más yo, sino más bien todo lo contrario, porque resultó que Eva le gustó un poquito más de lo normal)?", contó.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por la mismísima Alsoris Guzmán en 2017 durante una entrevista en El Mundo: "A ver por qué pone él en el libro que yo soy lésbica. Eso no es cierto. Tengo un hijo y esto ha llegado a mi familia en Cuba, que me ha llamado preocupada. No te puedes imaginar cómo se puso mi padre cuando le enseñaron esa barbaridad (?) Ellos no tenían un euro partido por la mitad en aquel entonces para coger un albergue y darle una habitación a cada persona y Fernando decidió dividir las habitaciones y a mí me tocó con Pau desde el principio", decía La Flaca.

Desde que este martes la propia familia del intérprete de Bonito anunciara la marcha de Donés, las redes sociales se han volcado con enternecedores homenajes hacia su figura. Muchos amigos de la profesión como Alejandro Sanz, Amaia Montero, Rosana, Rozalén, los Hombres G o Huecco se han despedido de él. También otros famosos como Dani Rovira, que actualmente está librando su propia batalla contra el cáncer que padece: "Naciste en la cara buena del mundo", le escribió el actor.