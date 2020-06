Miguel Bosé tacha a Pedro Sánchez de "macabro" y desvela el plan del presidente con Bill Gates para controlar el mundo

Miguel Bosé dijo hace unos días que "el coronavirus es la gran mentira de los gobiernos", lo que le ha acarreado varias críticas y algún que otro 'zasca' como el que le lanzó David Broncano. Pero no contento con ello, el cantante ha ido a más en su razonamiento y ahora asegura que las vacunas forman parte de un plan maestro trazado por Bill Gates, fundador de Microsoft, en connivencia con Pedro Sánchez, para controlar el mundo.

El artista ha desvelado su teoría a través de varios tuits en la red: "La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades", comenzaba diciendo.

"BILL GATES, el eugenésico, se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca, y en el pasado habló reiteradamente de más, sobre su proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el sólo fin de controlarla. A estas se les podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado 'polvo inteligente', todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento", alegaba.

Bosé deja claro que Pedro Sánchez es cómplice del magnate estadounidense: "Llevada a cabo esta fase, y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. Pedro Sánchez 'El Salvador', en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista, como de costumbre sin el permiso de la ciudadanía", explica.

Por estas razones, él dice "no" a las vacunas y a la supuesta alianza de España con Gates: "Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES", sentencia en Twitter, cuyo hilo ha tenido una enorme repercusión, con más de 13.500 retuits y 13.400 'Me gusta' en unas horas.