Jorge Javier Vázquez, de enhorabuena: "He superado el examen médico del ictus"

Jorge Javier Vázquez ha recibido recientemente una de las mejores noticias de su vida. El presentador se ha sometido a la última prueba médica para comprobar como evolucionaba del ictus que sufrió en marzo de 2019 y por el que sufrió una recaída a finales de año. Todo ha salido sobre ruedas: ha superado la satisfactoriamente la enfermedad. El comunicador recibió la gran alegría mientras lo acompañaba en el hospital su fiel compañero de vida, Paco.

El televisivo está contento por superar el ictus y no está dispuesto a bajar su frenético ritmo de trabajo: "Los médicos me han dicho que todo está en orden y me dan cita para dentro de seis meses. Que trabaje lo que me dé la gana. Así que, por favor, que la gente deje de decirme que baje el ritmo porque hace más de un año estuve 'malito', palabra que detesto especialmente", confiesa en su blog de Lecturas.

El catalán confía plenamente en el diagnostico de los médicos y no en las habladurías y consejos de sus allegados y seguidores: "Llamadme raro, pero para cuestiones médicas me suelo dejar guiar por lo que me digan los médicos. Igual que para saber del coronavirus prefiero a Fernando Simón en vez de a cualquier tertuliano fascista. Cosas mías".

El presentador ha contado cómo vivió esta última prueba al lado de su novio, que no se despegó de él: "Prueba rutinaria por lo de la cabeza. Por el ictus, vamos, no es que no quiera nombrar la palabra. Como es con sedación y trajinan una arteria, tengo que pasar la noche en el hospital por prevención y P. (Paco) se ofrece a estar conmigo. 'Qué bueno es', me dicen cuando lo cuento. 'Yo también haría lo mismo por él', respondo", escribe.

Paco ha estado pendiente de él en todo momento, algo que le va a agradecer toda su vida: "No es esta una prueba de lo bondadoso que es. Me demuestra más calidad humana con la paciencia que soporta mis peticiones: acércame el móvil, tráeme el ordenador, dame un poco de ese bocadillo que te has traído para cenar que tiene muy buena pinta", explica.

Después de que los doctores le hicieran la prueba, el comunicador cogió fuerzas dándose un buen festín: "Y eso que después de la prueba me he comido: una ración de tortilla de patata, pan con tomate y aceite, un donut de chocolate, cuatro gelatinas y dos manzanas. A las cinco de la tarde, claro que llevaba sin comer desde las once. No me hacen falta justificaciones: estoy en un hospital y en los hospitales uno se debe permitir todas las licencias que le vengan en gana", recuerda.

El conductor de Sálvame no le teme a los hospitales. Al contrario, le transmiten paz: "Me encanta venir de vez en cuando al hospital para pasar una noche. Tengo la sensación de que mi vida, que normalmente tiene un ritmo endiablado, se vuelve aquí un poco más lenta. Me permito el lujo de desconectar y no hacer nada".

A mediados de marzo del año pasado atravesó uno de los mayores golpes de su vida. Fue ingresado de urgencias en Navarra a tan solo unas horas de estrenar su musical en Tudela. Jorge Javier se alejó de los focos de la televisión durante unas semanas. Regresó a los pasillos de Telecinco el 26 de abril para presentar Supervivientes y lo hizo con una mentalidad totalmente renovada, pues se propuso adelgazar, hacer ejercicio y pasar más tiempo con sus amigos para mantener un buen estado de salud.

Sin embargo, el pasado mes de octubre volvió a atravesar un bache en su salud derivado del ictus y el 3 de diciembre ingresó en el Hospital Sanitas La Moraleja para que le colocaran "otro sent" en el corazón.