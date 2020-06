Felipe de Edimburgo, el conquistador de Inglaterra, cumple 99 años: posado junto a su mujer Isabel II

Felipe de Edimburgo cumple este miércoles 99 años, fecha señalada que pasará junto a su mujer, Isabel II (94), en castillo de Windsor, lugar al que se trasladaron cuando estalló la pandemia del coronavirus. La imagen se tomó hace una semana y en ella, el marido de la Reina posa con su habitual elegancia, su gran seña de identidad.

La instantánea fue publicada por la cuenta oficial de la Familia Real británica. "Esta nueva fotografía del Duque de Edimburgo y la Reina fue tomada la semana pasada en el cuadrángulo del Castillo de Windsor para celebrar el 99 cumpleaños de su Majestad Real que tendrá lugar mañana", decía la nota publicada este martes.

Felipe de Edimburgo conserva una inconcebible fuerza vital a pesar de que el calendario dice que este miércoles cumple 99 años. En su país, lo más comentado del consorte de la reina Isabel aparte de su indiscutible elegancia, es su leyenda como conquistador a pesar de llevar casado casi 70 años con la soberana británica. Entre su currículo podemos destacar que le tocó el culo a la madre de la princesa Leia de La Guerra de las Galaxias. Siempre le gustó estar cerca de actrices famosas.

La reina Isabel II se enamoró del apuesto griego cuando ella tenía solo 13 años y él 19. Durante el noviazgo y los primeros años de matrimonio la pasión se impuso, pero a partir de 1952 parece que el Duque de Edimburgo empezó a vivir su vida al margen de su esposa.

Aparte de su muy comentada relación con la actriz Zsa Zsa Gabor y con Patricia Hodge (26 años más joven que él), se le atribuyen romances o amistades más o menos entrañables y con otras mujeres a las que gustaba de llevar a navegar en el yate Britannia. El historiador Piers Brendon afirma sin ambages que "el duque necesitaba un escape y la reina empezó a sentirse molesta".

La actriz Debbie Reynolds aseguró en sus memorias que Felipe quiso 'tocarle el culo', literalmente. La madre de Carrie Fisher, la princesa Leia de La Guerra de las Galaxias, desveló en sus memorias cómo el marido de la Reina de Inglaterra (11 años mayor que ella) fue más allá de un simple coqueteo en la fiesta de cumpleaños de Bob Hope, celebrada en Londres hace 30 años.

La diva de Cantando bajo la lluvia, que falleció el 28 de diciembre de 2016, reveló los secretos de todo lo que sucedió en aquella fiesta de 1985 con el duque. La corista acudió a la celebración de su amigo Bob Hope, donde también estaban Michael Caine, Ben Kingsley, Phyllis Diller, Charlton Heston y Chevy Chase.

El consorte de Isabel II aprovechó la fiesta para conversar con la actriz estadounidense: "Era encantador. Me puso un brazo alrededor de la cintura, después me tomó de la mano", relató Reynolds. "Casi inmediatamente, pasó a tomar más que mi mano. Me acarició el trasero", recordó Reynolds, que lejos de sentirse ofendida solo se asombró por la actitud de él: "Había escuchado que era famoso por su 'admiración' hacia las mujeres, pero no estaba esperando que me agarrara el trasero. Con lo guapo que es el príncipe Felipe, no sabía si estaba intentando ligar conmigo o simplemente ejerciendo algún derecho real de manosear a los extranjeros".