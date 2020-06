Sara, la hija de 16 años que deja Pau Donés: así es el gran amor de su vida

La muerte de Pau Donés como consecuencia de un cáncer contra el que llevaba luchando cinco años ha dejado devastada a toda España. El vocalista de Jarabe de Palo ha dejado en vida a su única hija, Sara, a la que hace unos días le dedicó la canción Eso que tú me das, de su último disco, Tragas o escupes, cuyo lanzamiento completo está pendiente.

La adolescente de 16 años fue el gran amor de su vida y por ella renunció a la música en 2018, cuando estaba en el ecuador de la dolorosa batalla contra el cáncer de colón que padecía: "Me voy, no quiero perderme la adolescencia de mi hija", dijo por aquel entonces.

Los dos estaban muy unidos y hablaban de esta enfermedad sin ningún miedo y tapujo: "Hablamos del cáncer y de que puede ser muy grave. No hablamos directamente de la muerte, pero sí de lo mucho que la quiero y de que voy a pelear para no dejarla sola", contó en sus memorias, '50 palos? y sigo soñando', que lanzó hace tres años.

Padre e hija pusieron rumbo a California cuando él se retiró temporalmente de la música. La joven continuó en la ciudad estadounidense con sus estudios al mismo tiempo que acompañaba a su padre en este trance: "Me perdí la infancia de mi hija. El año que nació estuve dos meses en casa. Ahora nos hemos vuelto a encontrar. Estoy encantado de poder empezar a vivir con ella", dijo cuando explicó los motivos de su retirada.

En este sentido, lamentó que no estuvieran más unidos durante su infancia: ''Cuando Sara nació yo me fui de casa, me fui de gira ocho o nueve meses seguidos. Intenté dar mucha calidad al tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco. Ella es el gran amor de mi vida".

La nueva canción que lanzó a finales de mayo y que supuso su regreso por todo lo alto a la música es todo un homenaje hacia ella, su mejor legado: "Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y compañía. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida". En el videoclip del tema, aparece la propia Sara bailando en una terraza de Barcelona.

El intérprete de La Flaca nunca desveló quien era la madre de Sara, ya que prefirió permanecer en el anonimato. A pesar de su fama de triunfador con las mujeres, solo se le conoce el romance que tuvo con Eugenia Silva en 2009. "He sido un novio nefasto, pero un buen compañero sí. Conservo relación con todas mis ex. Cuando me diagnosticaron el cáncer me llamaron o mandaron mensajitos. Eso es porque me quieren y yo a ellas, desde luego", dijo el músico en una entrevista que le concedió a Toñi Moreno en Viva la vida.