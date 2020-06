Así es La Flaca, musa de Pau Donés, y así desmiente la historia que contó el cantante con Jarabe de palo

"Por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera", así comienza el mítico tema que Pau Donés, vocalista de Jarabe de palo, escribió a mediados de los 90 durante un viaje a La Habana. Durante su estancia allí, se quedó prendado de una "tremendísima mulata" que responde al nombre de Alsoris Guzmán, La Flaca a quien dedicó la canción.

Se convirtió en el gran éxito de 1997 y el estribillo es casi imposible de olvidar, siendo una de las grandes canciones de la historia de España. El propio Donés relató en su libro, titulado 50 palos: ... y sigo soñando, cómo conoció a La Flaca: "Corría el año 1995 y un grupo de amigos nos dispusimos a viajar a Cuba. El director de cine Fernando de France había comprado ocho billetes baratos y nos invitó a viajar a la isla con un objetivo: rodar el videoclip de El lado oscuro", escribe el artista. Allí estaba Alsoris.

En su obra, Pau insinúa que La Flaca no le dio oportunidad porque en realidad se sentía atraída por la modelo Eva Nielsen, con quien compartió habitación primero. "Alsoris se mudó a mi habitación (no porque le gustase más yo, sino más bien todo lo contrario, porque resultó que Eva le gustó un poquito más de lo normal) ", cuenta.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por la mismísima Alsoris Guzmán en 2017 durante una entrevista en El Mundo: "A ver por qué pone él en el libro que yo soy lésbica. Eso no es cierto. Tengo un hijo y esto ha llegado a mi familia en Cuba, que me ha llamado preocupada. No te puedes imaginar cómo se puso mi padre cuando le enseñaron esa barbaridad ( ) Ellos no tenían un euro partido por la mitad en aquel entonces para coger un albergue y darle una habitación a cada persona y Fernando decidió dividir las habitaciones y a mí me tocó con Pau desde el principio", decía La Flaca.

Además, Alsoris también desveló que sí hubo beso entre los dos: "Surgió un beso, pero ya; un beso en el autobús cuando íbamos en viaje por Cuba. Él era una persona tímida entonces, aparte de que éramos muy jóvenes; y a mí no me pidas mezclar el trabajo con otra cosa", confesaba.

En su charla con el medio, Alsoris relató cuál fue el origen de la famosa canción: "Una noche él se queda despierto escribiendo la canción. Nos despertamos por la mañana y él me entrega un peluche suyo -un dragón verde- y el sobre con la canción escrita a puño y letra de él. 'Te he escrito esto', me dijo", dijo antes de añadir: "Ese poema, que no es un poema es una canción, lo tiene mi madre, no sé si lo conserva porque ¿quién iba a pensar que esa canción se hiciera famosa? Estaba entre fotos y cosas que yo tenía, y esas cajas se las dejé a mi mamá. Han pasado 20 años, mi madre no va a guardar eso 20 años, ¿y quién se iba a imaginar que iba a ser una canción famosa? Nadie. No lo encontrará ".

Alsoris ahora reside en Italia junto a su hijo. Allí le pilló trabajando el eco del bombazo de la canción. Según dijo, fue su hermana quien le llamó por teléfono para contárselo: "Mi hermana vivía entonces en Madrid y fue ella la que me avisó de lo del vídeo, que comenzó a rodar por todos los lugares. 'Aquí hay una revolución contigo que ni te imaginas, estás en todas las pantallas, en la calle, en los bares El Pau se ha vuelto famoso'", recordaba.

Ella respondió a su hermana: "'Bueno, ok, si él me quiere buscar me buscará, pero yo ya tengo mi visa para Italia'. Y me vine a Italia". Pero Donés no fue a la búsqueda de la mujer que le cambió la vida y le hizo componer el tema que impulsó su carrera.