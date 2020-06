Dani Rovira, atacado en las redes sociales: algunos usuarios le desean la muerte en Twitter

Dani Rovira está dando todo un ejemplo de lucha en las redes sociales desde el pasado mes de marzo, cuando anunció que le habían diagnosticado un cáncer no muy común, el linfoma de Hodgkin. Este domingo se produjo una conversación entre varios usuarios de las redes sociales, que le llegaron a desear incluso la muerte.

"Un pijoprogre menos al que aguantar. Sinceramente no me importa lo que le pueda ocurrir", escribió un usuario en Twitter con respecto al protagonista de Ocho apellidos vascos. El usuario espetó su comentario en mitad de una conversación con otras dos personas que luego fue borrada.

Un pijoprogre menos al que aguantar. Sinceramente no me importa lo que le pueda ocurrir. — Víctor González Fernández (@Phylakess) June 7, 2020

Otro internauta dijo: "Dani Rovira a todos los que no piensan como él y a los taurinos y hay que respetarle; ahora le critican a él y los progres se ofenden... Lo siento, pero me parece mal actor y después de bloquearme porque me gustan los toros, no podré apoyarle en algo que yo también pasé".

Un amplia mayoría de usuarios salió en defensa del novio de Clara Lago tras leer estas desagradables palabras: "Bloqueadlo y denunciadlo, es lo que se merecen las malas personas, la ignorancia y el aislamiento", "Como persona dejas mucho que desear" o "¡Qué mala persona eres! Pues ya sabes, el que le desea a su vecino, el suyo le viene de camino", escribieron algunos internautas.

Dani Rovira está siendo todo un ejemplo para las personas que luchan incansablemente contra el cáncer. La semana pasada compartió una fotografía de su sexta sesión de quimio con todos sus seguidores, que se cuentan por más de dos millones en Instagram: "Ánimo a todos los que estáis en este combate. Amor, humor, descanso y buenos alimentos. #siemprefuerte #batallacontraelcancer", expresó junto a ella.

También le ha dedicado entrañables palabras a los luchadores que no han conseguido ganarle la batalla a la enfermedad. Se despidió de Álex Lequio, que perdió la vida el pasado 13 de mayo tras luchar dos años contra un cáncer, con un "No conocía de nada a Álex. Aun así, me mandó un par de mensajes privados por Instagram, llenos de cariño y buena energía. Dándome ánimos. Hoy leo que nos ha dejado. Y siento una extraña y enorme pena. Tuviste que ser un gran tipo".

Este martes también lo ha hecho de Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo, que ha fallecido cinco años después de que le diagnosticaran cáncer de colon: "Naciste en la cara buena del mundo. Gracias por todo lo que nos diste. Qué mañana tan horrorosamente triste. Serás un motivo más para los que siguen batallando. Descansa en paz".