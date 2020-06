Sara Sálamo, sobre su modo de vida: "Si no necesito a los animales para comer, mucho menos para estar guapa"

Sara Sálamo es asidua a mojarse en todo tipo de cuestiones y más en estos últimos meses en los que sin pelos en la lengua ha hablado sobre todo lo que piensa con respecto a la política, el coronavirus y otros temas como la tauromaquia. La actriz es una fiel defensora de los derechos de los animales: "Si no necesito a los animales para comer, muchísimo menos para estar guapa".

La novia de Isco Alarcón se ha convertido en la embajadora de Skin Foodies, la nueva línea de cosméticos de Lidl que incluye hidratantes, mascarillas y cremas de manos, entre otros productos relacionados con el cuidado de la piel.

Tiene claro el motivo porque el que es vegana desde hace unos años: "Elegir un estilo de vida vegano, no solo en la alimentación, sino también en la moda y la cosmética, ayuda a reducir el impacto del cambio climático, la deforestación y a proteger recursos tan necesarios como el agua. Si no necesito a los animales para comer, muchi?simo menos para estar guapa", ha desvelado en una entrevista a Vanity Fair.

Hace todo lo posible por no consumir nada que sea de procedencia animal: "Aunque consumo huevos y leche, llevo un estilo de vida vegano, ya que intento que nada sea de origen animal o haya sido testado en animales. Digo "intento" porque muchas veces es inviable y uno no puede vaciar el mar con un dedal. Por ejemplo, la mayoría de los coches no son veganos (aunque me consta que cada vez van sacando más modelos con materiales sintéticos) o incluso si mi hijo quiere jugar con un balón de fútbol, no le digo que no", ha asegurado.

La actriz confiesa que este estilo de vida tiene muchos beneficios para la salud, incluso gracias a él ha mejorado en su enfermedad: "Con respecto a los beneficios en mi salud, son innumerables. Desde tener más energía hasta mis dolencias por la enfermedad que sufro (endometriosis) han disminuido considerablemente".

La novia del futbolista de Real Madrid, que trajo al mundo al pequeño Theo hace 10 meses, también le ha dado un consejo muy valioso a las mamás primerizas: "El mejor consejo de belleza que me han podido dar durante el embarazo es: 'duerme todo lo que puedas'. El descanso también es esencial para tener una piel brillante y bonita".

También ha hablado de sus secretos de belleza durante la cuarentena, aunque no se ha complicado mucho para estar perfecta:" No he hecho nada en especial porque hayamos estado en cuarentena, salvo dejar de maquillarme a diario". Está muy atareada con su hijo y desea tener más tiempo para sus actividades favoritas: "Estoy deseando volver a tener tiempo para darme baños relajantes o leer".

Aunque el confinamiento no ha sido fácil para nada, la actriz se queda con lo positivo: "El tiempo que hemos tenido para poder tener tiempo en familia. En circunstancias normales, debido a los viajes y los trabajos de ambos, hubiera sido completamente imposible". Piensa que lo que estamos viviendo también supondrá un antes y un después en su profesión: "Quizás cambie la forma de contar historias. Quién sabe si esto también marcará una época en el cine y el teatro ", ha sentenciado.