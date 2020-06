Angelina Jolie se abre y habla de su divorcio con Brad Pitt: "Me había convertido en insignificante"

Angelina Jolie se ha abierto en canal como nunca antes lo había hecho. La oscarizada actriz ha hablado de su traumático divorcio con Brad Pitt, desvelando además los motivos por los que vive en Los Ángeles y no en Europa o Camboya como le gustaría. Los dos formaron una de las parejas más mediáticas entre las estrellas de Hollywood y su ruptura sigue generando mucha expectación cuatro años después.

La protagonista de Maléfica ha recordado lo mal que lo pasó cuando su matrimonio con el afamado actor se fue por la borda: "Creo que llegué a un momento al final de mi relación con Brad, al comienzo de nuestra separación, un momento complicado, en el que ya no me reconocía más. Me había convertido en... como decirlo, más pequeña, como insignificante, incluso aunque eso no se viera. Sentía una tristeza profunda y verdadera, estaba herida", ha confesado al diario Le Figaro.

A los problemas sentimentales también se le sumaron otros relacionados con la salud: "Además de todo esto tuve algunos problemas de salud. Todas estas cosas te recuerdan la suerte que tienes de estar viva". De los malos momentos se queda con el aprendizaje cosechado: "Esta es otra lección más para transmitir a mis hijos: la idea de renovación y, sobre todo, un posible regreso a la alegría de vivir. Tengo que redescubrir la alegría", ha señalado.

De todos sus papeles, la protagonista de The Tourist se queda con el de madre: "Ese sin duda prevalece sobre todo. Por la mañana, me despierto mamá. Hoy, mañana otra vez y para siempre porque una vez que te conviertes en progenitora, perteneces a otros seres, ya no te perteneces por completo". Las estrellas de Hollywood tienen seis hijos en común, los tres mayores adoptados primero por ella y luego por él (Maddox, Pax y Zahara) y tres biológicos (Shiloh y los mellizos Vivienne y Knox).

Cada uno de sus pasos está relacionado con sus hijos: "Toda mi vida y mis elecciones condicionan la vida de mis hijos. Sus necesidades y prioridades son mi prioridad, y estoy muy atenta a cualquier cosa que pueda influir o perjudicarlos. Por lo tanto, soy madre continuamente, y solo cuando están en la escuela puedo comenzar mi trabajo humanitario y político".

Es por ello que ha prescindido de algunos planes como afincarse en otro lugar: "Europa, Francia, París... es una vida diferente, pero no es mi día a día, desgraciadamente". Sin embargo, continúa viviendo en Los Ángeles para que sus hijos puedan estar cerca del protagonista de Seven.

Los actores se divorciaron en 2016 alegando "diferencias irreconciliables", tras dos años de matrimonio y más de seis de intensa relación. En noviembre de 2018 llegaron a un acuerdo para compartir la custodia de los niños. Brad Pitt también ha hablado en alguna que otra ocasión de lo mal que lo pasó cuando aparcó su relación con Angelina: "Tuve que reconocer mi culpa en el divorcio", dijo en 2019 tras hablar de su paso por Alcohólicos Anónimos para superar su adicción.