La ex de Albert Rivera, Beatriz Tajuelo, habla sobre el nacimiento de su hija con Malú y pide respeto

Beatriz Tajuelo, la ex de Albert Rivera, se ha pronunciado en Instagram sobre el nacimiento de la pequeña Lucía, la primera hija del abogado junto a Malú. La empresaria ha manifestado su alegría por el nacimiento de la bebé, aunque ha pedido que se deje de especular sobre su pasado con el ex líder de Ciudadanos.

"Siempre me he alegrado y alegraré por la felicidad de los demás. Siempre he celebrado y celebraré la vida", escribió este lunes en Instagram, junto a una foto en la que aparece muy sonriente vestida con un traje blanco con grandes botones y una copa en mano.

Tajuelo pide que se deje de hablar sobre su vida privada: "Solo pido que respeten la mía, mi vida, mi felicidad y mi tranquilidad. Hoy algunos medios de comunicación han querido malmeter, pero yo nunca he entrado, ni voy a entrar en ese juego", explicó.

Agradeció todo el apoyó que recibió a través de sus seres más queridos y de sus seguidores en las redes sociales: "Gracias por todos los mensajes que he recibido de apoyo y cariño y por afear lo que algunos medios han comentado queriendo enfrentar... Yo estoy tranquila, rodeada de mi familia y amigos y con muchos proyectos y un ilusionante trabajo por delante", agregó.

Sentenció la misiva con una alentadora reflexión: "Que cada cual viva su vida, que cada cual busque y encuentre su felicidad y así tod@s viviremos en un mundo mejor. ¡Más empatía y menos crispación es lo que nos hace falta!".

Beatriz Tajuelo también se pronunció sobre el embarazo de la sobrina de Paco de Lucía en diciembre, cuando bromeó diciendo: "Tiene guasa la cosa", expresó en el Festival Internacional de Comunicación Infantil, que se celebró días después de conocerse la noticia. Acto seguido les deseó sus "mejores deseos", manteniéndose en un segundo plano: "Prefiero ni comentarlo. Él hace su vida y yo la mía".

Malú y Albert Rivera abandonaron este lunes el hospital tras convertirse en padres de su primera hija en común, Lucía, el pasado sábado. Salieron del Hopistal HM Puerta del Sur de Móstoles esbozando sonrisas de oreja a oreja, mientras la cantante sostenía en brazos a la pequeña de la casa.

Los dos se encargaron de anunciar el nacimiento de la niña, que pesó 2,8 kilos, este sábado: "Ya está aquí nuestra niña, Lucía. Te acompañaremos en tus pasos toda la vida. P.D: El pie más bonito del mundo", rezó el texto que ambos compartieron junto a una foto en la que tan solo aparece el pie del pequeño.