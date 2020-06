Así es Lydia Valentín, la campeona española de la que doña Letizia es fan

Felipe VI y doña Letizia visitaron en la mañana de este lunes el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes (CSD), donde entrenan los mejores deportistas de España. Durante su visita, la Reina charló unos minutos con la campeona de halterofilia Lydia Valentín, de la que se reconoció fan e incluso dejó caer que la sigue en Instagram.

La mujer que ha conquistado a la mujer del Rey es de León y, a sus 35 años, tiene un palmarés inmaculado: campeona olímpica en Londres 2012, campeona mundial en los años 2017 y 2018 y tetracampeona de Europa en 2014,? 2015, 2017? y 2018. Todos estos triunfos le han llevado a ser considerada la mejor halterofilia de la historia de España.

La admiración de doña Letizia por ella viene de lejos, ya que Lydia fue galardonada con el Premio Reina Letizia por su medalla de bronce conseguida durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La deportista acudió a El Pardo a recoger el premio y allí ya se le pudo ver su gran sintonía con la consorte asturiana.

El éxito de Valentín en el deporte se traslada también a su vida personal, donde sale desde hace dos años con un guapo chico rubio que le acompaña en todas sus aventuras. Lydia presume de amor en ocasiones en las redes sociales, donde tiene más de 262.000 seguidores.

Además de la halterofilia, Lydia es aficionada del fútbol y, en especial, del Atlético de Madrid, según ella misma ha confesado en varias ocasiones. "Hace unos diez años me decanté definitivamente por el Atlético de Madrid, por su espíritu luchador, por su alma de equipo y no de un grupo de estrellas. Ese afán de garra y superación me cautivó definitivamente", dijo en 2017. La campeona española se siente muy identificada con el "espíritu de lucha del Cholo Simeone", a pesar de que su familia es del Real Madrid.

Lydia Valentín también ha protagonizado varios reportajes en revistas de moda y estilo como Mine, para la que posó presumiendo de su figura y su belleza. También es un gran reclamo para marcas como Reebok, de la que es imagen.