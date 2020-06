Guerra en Harry Potter: Daniel Radcliffe ataca a J.K. Rowling por sus comentarios sobre el colectivo trans

Daniel Radcliffe, que encarna a Harry Potter en la archiconocida saga, ha respondido a la última polémica de J.K. Rowling, que este fin de semana fue acusada de transfobia por un tuit en el que hablaba sobre la menstruación y la identidad de género. Las palabras de la escritora levantaron ampollas entre el colectivo LGTBI y también en el actor, que se ha mostrado públicamente contrario a sus afirmaciones.

La literata compartió en su cuenta de Twitter un enlace a un artículo de opinión, que tenía como titular: "Opinión: Creando un mundo post-Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa". Remarcó lo de "gente que menstrúa" e ironizó: "Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?". Tras esto, muchos internautas la acusaron de discriminar a otras personas que también menstrúan, como las mujeres transgénero o las personas de género no binario.

'People who menstruate.' I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Ahora, la estrella de la saga cinematográfica se ha pronunciado al respecto, alegando que no le importa que los fans piensen que se ha desatado una "pelea interna" entre la autora y el actor: "Eso no es realmente de lo que se trata, ni es lo importante en este momento", señaló este lunes en un ensayo para el Proyecto Trevor, un tipo de guía para concienciar a los jóvenes sobre las personas transgénero y de género no binario.

A continuación, apoyó a las mujeres transgénero y criticó la postura de la escritora: "Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo o yo", manifestó.

Cree que las afirmaciones de Rowling generan discriminación a las personas trans: "Según el Proyecto Trevor, el 78 por ciento de los jóvenes transgénero y no binarios informaron haber sido objeto de discriminación debido a su identidad de género. Está claro que necesitamos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños".

El actor piensa que queda mucho camino por recorrer y que ni él mismo deja de informarse y concienciarse sobre el tema: "Todavía estoy aprendiendo a ser un mejor aliado", sostuvo.

No obstante, defiende el trabajo de la escritora al frente de la saga literaria, alegando que no se debe mancillar la obra por sus opiniones: "Para todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado. Realmente espero que no pierdas por completo lo que fue valioso en estas historias para ti", le dice a los fans. Su mensaje es contundente: "Harry Potter significa para ti lo que significa para ti y espero que estos comentarios no contaminen demasiado", sentenció.