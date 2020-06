Ana Rosa Quintana se sincera: desvela la cantidad de kilos que ha engordado durante la cuarentena

Ana Rosa Quintana se ha sincerado con los seguidores de su programa este lunes. La presentadora les ha desvelado nada más y nada menos cuántos kilos ha engordado durante el confinamiento por coronavirus. No es el único dato personal que ha dado estos meses con respecto a su particular 'encierro'.

Lea también: La Fiscalía pide procesar a Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, por el caso Villarejo

"Yo dos kilos y eso que no me ha dado por hacer tartas", ha desvelado sin cortarse un pelo. No obstante, ha confesado que si preparó algo de repostería, aunque se le ha quedado una espina clavada: "También iba por levadura para hacer pan y no había manera. Hay que comer de todo", ha recordado.

Durante la cuarentena, la reina de las mañanas también hizo referencia a una de sus mayores preocupaciones: el no poder ver a su hijo mayor, Álvaro, que también vive en Madrid: "Yo siento que mi libertad está coartada porque no puedo ir a ver a mi hijo", señaló a mediados de mayo cuando Madrid todavía no había entrado a la fase 1 de la desescalada por coronavirus. Tiene otros dos hijos, Juan y Jaime.

Lea también: Ana Rosa Quintana trae de vuelta a su hijo, que estudiaba en el extranjero, ante la pandemia de coronavirus

Además, entre tanto y tanto hablar de la pandemia que ha paralizado al mundo, la presentadora también contó que le costaba dormir como un lirón por las noches: "Me cuesta dormir, pero luego descanso bien y me cuesta levantarme. Pienso en los más de los 25.000 muertos y por eso no puedo dormir".

Tal es su sentimiento que tampoco se vio con fuerzas de celebrar el Día de la Madre: "El domingo me preguntaron cómo iba a celebrar el 'Día de la Madre', pero yo no tenía cuerpo de hacer ninguna celebración. Cuando te levantas justo ese día, te acuerdas de tantas personas que han perdido a su madre por esta crisis. Esas personas que están de luto y para las que este Día de la Madre es un dolor añadido", confesó por aquel entonces.

La comunicadora ha desvelado cuantos kilos ha engordado durante el confinamiento tan solo unas horas antes de conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado procesar a 14 personas, entre ellos al excomisario José Villarejo; a su marido, Juan Muñoz; y al hermano de éste, en la pieza del caso Tándem llamada 'Pintor', en la que se investiga si contrataron al expolicía para cobrar una deuda.