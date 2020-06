Susanna Griso, sin palabras ante los piropos de Omar Montes: "¡Estoy abrumada!"

Omar Montes siente una gran admiración hacia Susanna Griso. Tal es su adoración por ella que, al ser preguntado en una entrevista de Los40 sobre dónde le hubiera gustado pasar la cuarentena, el cantante aseguró que en casa de la presentadora de Antena 3. "Me gusta y es muy guapa", dijo el artista.

Tras estos piropos, la periodista catalana ha hablado con él a través de una videollamada en Espejo Público para agradecerle sus palabras: "Gracias Omar, qué te voy a decir... vamos, es que me dejas sin palabras, ¡abrumada!", decía la presentadora entre risas. "¿Por qué a la gente le sorprende tanto que digas que quieres pasar el confinamiento conmigo?", le preguntaba a continuación la catalana.

"No sé... la verdad es que yo soy muy fan tuyo desde hace muchos años. Te llevo viendo por la tele toda la vida y es que me encantas, me pareces una de las mejores presentadoras de este país. Para mí es un halago hablar contigo siempre", le respondía Omar mientras bromeaba mostrando cómo latía su corazón.

"Omar, nos quieren separar pero lo nuestro tiene futuro, y tú lo sabes", le contestaba la presentadora, que le preguntaba si podían volver a hablar al día siguiente. "Claro, cuando quieras. No hay problema, corazón", ha dicho provocando la risa de Susanna y del resto de tertulianos.

Omar volvió a mostrar el amor que siente hacia Griso la pasada semana en El Intermedio, donde dijo que Susanna le parecía "una mujer súper atractiva".