Kiko Matamoros confiesa que su hija Anita no le habla: "Soy una mierda de padre"

La relación entre Kiko Matamoros y sus hijos siempre se ha caracterizado por los constantes altibajos que han atravesado. Tras sellar la paz con su hijo Diego Matamaros, el contertulio ha desvelado ahora que no se habla con su hija Anita, la que tiene en común junto a su ex Makoke. La relación entre ambos es distante y fría desde que él fuera operado de urgencia el pasado verano.

"Me he sentido querido y ella espero que se haya sentido querida por mí", reconoció este domingo en Viva la vida, espacio en el que colabora habitualmente. Matamoros asume parte de su responsabilidad, considerándose "una mierda de padre" y "un desastre": "He educado fatal a mis hijos, les he consentido todo y eso no es forma de educar".

"Ella me pidió que no hablara de ella en público. He estado años sin hablarme con mis hijos, no es la primera ni la última", aseguró. La relación con su hija menor de 18 años, que hace unos días se operó del pecho, está enfriada desde el pasado verano, cuando el colaborador tuvo que pasar por el quirófano del hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón (Madrid) para ser operado por varios tumores en la vejiga.

Matamoros confesó que quería que todas las relaciones con sus hijos llegaran a buen puerto, pero no ha podido ser para su disgusto: "Estaba ilusionado por recuperar la relación con todos mis hijos pero no se puede. Me da igual, es un cansancio horroroso", señaló.

Kiko Matamoros y sus hijos nunca se han llevado del todo bien. Los mayores encontronazos los tuvo con Diego Matamoros, con quien enterró el hacha de guerra hace tan solo unos meses tras protagonizar tensos encuentros en los platós de televisión. En octubre, Diego le agradeció que no entrara al trapo de su ex, Estela Grande, que ya ha iniciado los trámites de divorcio.

"Yo valoro muchísimo que mi padre no haya querido entrar en la polémica por la palabras de Estela, de hecho le he mandado un mensaje dándole las gracias. Mi padre y yo estamos en un punto mejor, en comparación como hemos estado otras veces, o en un buen punto", confesó ante las cámaras.

Lo mismo sucede con la relación entre los hermanos. Laura y Diego Matamoros tomaron caminos separados cuando la influecer perdonó a su padre públicamente en Sábado Deluxe hace unos años. No sellaron la paz hasta que Diego rompió con Estela Grande: "Laura cogió y me llamó para preguntarme qué tal estaba. Vi a mi sobrino y con el tema del coronavirus ha estado muy presente, le estoy muy agradecido. Ha sido maravilloso volver a acercarme a mi familia después de separarme de ellos por tonterías", aseguró recientemente en un vídeo de su canal de MtMad.