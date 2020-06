Ben Affleck y su secreto mejor guardado: sale a la luz un misterioso perfil de Instagram

El nombre de Ben Affleck ha sonado con fuerza durante este fin de semana después de que una periodista sacara a la luz uno de sus secretos más íntimos. El director de Argo, que vive una tórrida y bonita historia de amor con Ana de Armas, tendría un perfil secreto en Instagram en el que compartiría su información más confidencial, a la que solo tienen acceso unos pocos privilegiados.

"Estaba comprobando si él y Ana de Armas se siguen en Instagram y encontré una cuenta sospechosa que ella sigue con el nombre 'Ben' y no hay ninguna manera de que no sea él", escribió la periodista Kelsey Weekman, de Verizon Media y In the Know en su perfil de Twitter junto a una captura de pantalla de la supuesta cuenta secreta de la estrella de Hollywood.

i found ben affleck's finsta pic.twitter.com/eYwXQ0AymD — kelsey weekman (@kelsaywhat) June 4, 2020

En la misteriosa cuenta aparece tanto el nombre que ha elegido de usuario Positive Attitude Hunting (Actitud positiva de Caza) como el de Ben reflejado. También la siguiente descripción: "Tan solo un padre que a veces hace películas". Además, en el momento que la periodista compartió la cuenta tenía como foto de perfil un selfie muy cariñoso junto a la protagonista de El Internado, que se ha convertido en una de las actrices de moda en Hollywood.

Tras destaparse esta información, el actor habría eliminado de un plumazo la foto de perfil aunque sigue manteniendo los mismos seguidores (3) y el mismo número de publicaciones (35). Lo tiene privado, por lo que tan solo esas tres personas, entre las que por seguro se encuentra la actriz de Deep Water, pueden acceder a su muro.

Ana de Armas y Ben Affleck se han convertido en una de las parejas más perseguidas durante el confinamiento por coronavirus. Juntos han paseado a sus mascotas y a su amor por los alrededores de la casa de Affleck, siempre adecuadamente ataviados por mascarillas frente al Covid-19. En estos meses también han celebrado el 32 cumpleaños de la hispanocubana y han pasado unos días junto a los tres hijos del director con la actriz Jennifer Garner: Violet (14), Seraphina (11) y Samuel (8).