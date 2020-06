Primeras palabras de la madre de Albert Rivera tras el nacimiento de Lucía: "Están divinas las dos"

Albert Rivera y Malú ya disfrutan de su primera hija en común, Lucía, en su chalet de Pozuelo (Madrid) después de haber abandonado en la mañana de este lunes el Hospital HM Puerta del Sur de Móstoles en el que dio a luz la cantante este sábado. La noticia ha llenado de alegría a María Jesús Díaz, madre del ex líder de Ciudadanos, que ha hablado sobre la paternidad de su hijo.

María Jesús ha compartido su alegría con los medios que le esperaban a las puertas de su casa en Barcelona, donde reside con su marido, Agustín Rivera. La progenitora de Albert ha dado el visto bueno al nombre que han elegido para la niña: "Me encanta" decía María Jesús a Europa Press antes de desvelar que tanto la pequeña como Malú están muy bien: "Están divinas las dos".

Eso sí, todavía es muy pronto para sacarle parecidos al bebé: "Ahora no se le saca parecido a la pequeñina, pero es muy mona", declara María Jesús, que está deseando pasar a la fase tres para poder visitar por primera vez a su segunda nieta: "A ver si podemos salir ya de comunidad para poderla visitar".

Tras la llegada de su primera hija en común, el próximo paso que podrían dar Albert y Malú sería una posible boda, algo que la madre del ex líder de Ciudadanos no contempla: "No creo, no creo", niega.

Se trata de una gran noticia para María Jesús, que no atraviesa por su mejor época después de que ella y su hermana se hayan visto obligadas a cerrar el negocio de comidas caseras que tenían en la localidad barcelonesa de Granollers por la crisis del coronavirus. El propio Rivera fue el que desveló la triste noticia: "Mi madre y mi tía han cerrado su pequeño negocio familiar", dijo hace unas semanas.