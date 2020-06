Amaia Montero entierra el hacha de guerra con Malú y la felicita por la llegada de su hija Lucía

Amaia Montero ha enterrado el hacha de guerra con Malú, que este fin de semana se ha convertido en mamá primeriza tras el nacimiento de su hija Lucía, junto a Albert Rivera. Las asperezas entre las dos comenzaron hace dos años, cuando la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh acusó a la sobrina de Paco de Lucía de haberla llamado "gorda".

La vasca dejó aparcadas las rencillas del pasado y, para sorpresa de todos sus fans, le dedicó unas palabras a la intérprete de Blanco y negro a través de Twitter: "Enhorabuena Malú. Te deseo toda la felicidad del mundo, no creo que haya nada más grande en este mundo que ser madre", le escribió este fin de semana en un tuit que corrió como la pólvora y que ya cuenta con más de 4.000 likes.

Enhorabuena @_MaluOficial_ te deseo toda la felicidad del mundo ,no creo que haya nada más grande en este mundo que ser madre!???????? — Amaia Montero (@AmaiaMontero) June 6, 2020

Los seguidores de Amaia no salieron de su asombro tras la felicitación, pues no olvidan la tregua que protagonizaron hace unos años y que copó un sin fin de titulares: "Me estás vacilando", "El 2020 no deja de sorprendernos", "Cuanta clase y cuanto saber estar has tenido siempre" o "Amaia, reina... ¡Eres la mejor! Haces todo de corazón y desde la autenticidad".

Todo comenzó en septiembre de 2018 cuando Malú protagonizó unas polémicas palabras sobre la intérprete de Quiero ser: "Lo de Amaia Montero me parece genial, ¿por qué tiene que estar delgada? Chapó por Tania Llasera, chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan. Porque es como tiene que ser, porque no son modelos. Y son seres humanos, y no todos los seres humanos tienen una 34 ni una 36", dijo la cantante tras las críticas que en su día recibió Montero por su peso.

La vasca se cogió un tremendo mosqueo tras sus palabras, por lo que escribió en Twitter un mensaje que luego borró pero que ha quedado grabado en la retina de todos sus fieles seguidores: "A la Victoria Secret de Malú, ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú", a lo que añadió la célebre frase: "Ni protagonismo ni hostias me ha llamado gorda y punto".

A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) September 25, 2018

No es el único rostro conocido que ha felicitado a la cantante y al abogado por la llegada al mundo de la pequeña Lucía. Alejandro Sanz le escribió "Lucía tenía que ser. La emoción a punto de caramelo... felicidades a toda la familia. Bienvenida pequeñaja", Pastora Soler un "¡Ay, por favor! Qué emoción tan grande!", Begoña Villacís un "Enhorabuena Albert, Malú por vuestra primera hija y Daniela por tu hermanita. Vais a ser muy felices" o Inés Arrimadas, que también se convirtió en madre hace unas semanas, les dejó un sincero "Disfrutad de estos momentos mágicos".