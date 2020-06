Corinna, contra la Casa Real en la tele vasca: "Han emprendido una campaña franquista contra mí y mis hijos"

Corinna zu-Sayn Wttgenstein (56), la que fuera "amiga entrañable" de don Juan Carlos, ha tomado la palabra en la televisión vasca para denunciar "una campaña contra ella y sus hijos" orquestada por parte de "los servicios secretos españoles" y "la Casa Real.

La empresaria alemana de origen danés ha contestado por mail a las preguntas de 360 grados, programa de investigación de ETB2 conducido por Eider Hurtado y que bajo el título El virus de la corona ha repasado las investigaciones de la justicia suiza contra don Juan Carlos por sus presuntas implicaciones en el cobro ilegal de comisiones y el blanqueo de capitales.

En sus declaraciones, Corinna ha asegurado que los servicios secretos españoles y la Casa Real emprendieron "una campaña franquista" de ocho años contra ella y sus hijos. "He recibido amenazas de muerte, estoy bajo vigilancia constante, estas personas trataron de separarme de mis hijos y destruir mi red de relaciones. Mis casas han sido forzadas, me han enviado mercenarios", ha alegado.

