Juan Muñoz, ex de Cruz y Raya, se calienta contra la "panda" que gobierna y Fernando Simón: "Una puta mierda"

Juan Muñoz, el que fuera la 'Raya' del dúo cómico Cruz y Raya junto a José Mota, ha publicado un vídeo donde critica a Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, por su papel durante la pandemia del coronavirus.

En 47 segundos, Muñoz destroza a los gobernantes, "una panda" responsable de lo que está ocurriendo, que le parece "una puta mierda". El cómico lo explica así:

"Queridos amigos, quería decir que ¿qué me parece a mí una puta mierda?, pues me parece una puta mierda todo lo que está pasando. O sea, quiero decir, somos personas, somos seres humanos, nos tratan como si fuéramos mindundis, como si fuéramos nadies, don nadies. O sea, estamos ahora mismo gobernados por una panda de personas que, bueno, los hay que lo hacen muy bien, pero otros son becarios que están ahora como... eeeh, en fin, bueno, yo no entiendo nada, quiero decir. Luego está el doctor Simón, este señor, que seguramente sabrá mucho de lo suyo, pero le manejan como el muñeco de José Luis Moreno. Di lo que (inaudible), pues yo cojo el muñeco y digo, toma Moreno. Pues a Simón le dicen, di [imitando a Simón] "pues viene la desescalada". ¿Qué está pasando, coño? Aaaggggeeeggg Enga ya. Eeggg".

Tras recibir numerosas halagos y críticas, Muñoz borraba su primer vídeo vídeo publicaba otro en para defender que él en su "página de Twitter" se dedica "a hacer reír y a hacer felices a las personas".

"Como hay democracia y eso significa que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, a mí me gusta hacer reír y entretener a las personas", dice Muñoz, que ha criticado a los "troles" y "gentuza" que se "dedica a opinar" sobre su vida. "Por favor, dejad de ser troles y de ser tan insultantes y tan... Es que, yo creo que la educación está por encima de todo. Por favor, dejadme tranquilo", remata el cómico ex de Cruz y Raya.

"Dedicado a toda la gentuza que me insulta y me ofende sin venir a cuento. Si no os gusta mi humor o mi persona sois libres de opinar en otras paginas . Pero en mi página estáis de Más. La democracia se basa en el respeto, y aqui es difícil encontrar la unidad y el respeto", concluye.

Antes de este culebrón, Juan Muñoz había sido srcástico con el Doctor Simón y sus explicaciones sobre la pandemia en un vídeo en el que movía los ojos dando a entender que no hay quien comprenda las explicaciobes del responsable epidemiológico.