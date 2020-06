Eva González se reivindica como pibonazo tras su temporada más complicada

A sus espléndidos 39 años, la sevillana Eva González ha inaugurado el verano de uno de sus años más complicados en el terreno personal y sin embargo uno de los mejores en el profesional.

Fue fichada por Atresmedia para presentar La Voz en todas sus versiones, un contrato millonario que asciende a unos dos millones de euros, mucho más de lo que le pagaba Shine Iberia, la productora de Masterchef, por conducir en La 1 en talent culinario. Sin embargo, aunque ahora la vemos espectacular posando en biquini y diciendo'aquí estoy yo', la que fuera mujer más guapa de España en 2003 cuando apenas había cumplido los 21 años, ha sido perseguida por los paparazzi y ha ocupado portadas de revistas por causas ajenas a ella y a su trabajo: su marido fue fotografiado con una amiga veinteañera en Londres y eso no sienta bien a nadie.

No obstante, aunque no es fácil de digerir, el amor se ha impuesto, y Cayetano Rivera, su hijo y su mujer siguen formando una familia entrañable.

Eso no quita para que de vez en cuando veamos destellos que pueden ser interpretados de muchos modos. Como esta imagen de la presentadora, que ha dado la bienvenida al calor bronceándose en la piscina y parece decir, como ya apuntábamos: "Aquí estoy yo".

Eva posa para sus seguidores de Instagram en una imagen llena de mensaje, reivindicándose como lo que es: una mujer extraordinariamente atractiva, además de madre, esposa y una profesional de éxito indiscutible. Bronceando su piel tumbada sobre una toalla, con un biquini negro y dorado con volantes en la parte de arriba, habla por fin, pero sin decir nada... "Queda oficialmente inaugurado el verano... Piscineo", dice la que ha sido, antes del coronavirus, la mujer más fotografiada del mundo rosa.

La montaña rusa de emociones vivida por Eva ha tenido en estas semanas de paro forzoso y confinamiento un periodo para la reflexión que Eva ha aprovechado al máximo. Como la mayoría de la gente, se ha apañado viendo a los suyos con videollamadas o rescatando de su álbum imágenes pasadas de cuando se podían celebrar fiestas, hacer vida social y acudir a eventos. Eva es positiva por naturaleza y por eso se queda con lo mejor del confinamiento: poder dedicarse a su hijo de dos años 24 horas horas del día, y disfrutar al cien por cien de él.. "Lo mejor de esta cuarentena sin duda es pasar todo el día contigo...", aseguraba junto a una foto del pequeño Cayetano en sus brazos descansando plácidamente a la hora de la siesta.

Eva paró las grabaciones de La Voz por la crisis sanitaria pero ahora vuelve con La Voz Kids gracias a la desescalada. Se espera que el concurso se ponga en marcha y la de Mairena del Alcor espera motivada la rentrée. "Tengo unas ganas increíbles de volver a esto de nuevo... las cámaras, los nervios, mis compañeros, el plató...", escribía hace días.

Eva González ha pasado el confinamiento en la casa de su pueblo, al lado de Sevilla, Mairena del Alcor, con Cayetano Rivera y su hijo, el verdadero rey de la casa, que ya tiene dos años. Le hemos visto haciendo funciones teatrales de marionetas con sus muñecos, bricolaje, cortando el césped de su jardín con una máquina de juguete que suelta pompas, cocina, dibujos, recogido flores.

También le hemos visto muy concienciado con las reglas impuestas por las autoridades, como su madre se envargó de explicarle a Pablo Motos en El Hormiguero: "Le he contado que fuera hay un bichito que le pica el culete y que no puede tocar nada. Así que cuando salimos le pregunto que cuáles son las reglas y me dice 'No toca nada, no acerca a nadie y no suelta mano de papá y mamá'. Aun así se pasa el día diciendo un paseo po favo, un paseo po favo".