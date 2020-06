Andrea Levy, enamorada de un hijo del ex alcalde Alberto Ruiz-Gallardón

Andrea Levy es desde hace unos meses novia del hijo del ex ministro de Justicia y ex alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón. La concejala de Cultura del ayuntamiento de Madrid y José Ruiz-Gallardón comenzaron su relación antes de la pandemia.

José Ruiz-Gallardón es hijo del político que todos conocemos y de Mar Utrera, y por tanto nieto del falangista José Utrera Molina, ministro-secretario general del Movimiento con Franco. Alberto Ruiz-Gallardón y María del Mar Utrera Gómez, ambos de 61 años, tienen otros tres hijos, y Pepe es el segundo: Alberto, casado desde 2012 con María Teresa Touriñán, Ignacio y Rodrigo.

José es abogado y ?colaboró en la defensa de su padre Alberto Ruiz-Gallardón en el Caso Lezo. El novio de Levy se licenció en ICADE en 2008 y ha trabajado en Uría Menéndez durante ocho años. En Sao Paulo, donde estuvo un año, sufrió un atraco junto a un amigo que murió de un disparo. José, que salió ileso. Desde 2017 trabaja con su padre.

Andrea Levy (36) y José han encontrado el amor durante el confinamiento, pero El Mundo matiza que lo han hecho sin saltarse las normas. El periódico recalca que la concejala comenzó a salir con José Ruiz-Gallardón, dos años menor, justo antes de que comenzara la pandemia y que se conocieron en el bufete de abogados Uría Menéndez gracias a unos amigos comunes. Pero después de separarse para respetar el aislamiento, y mantener la llama de la pasión por vía telemática, han retomado su historia de amor en 'modo presencial'.

La barcelonesa, que a veces ejerce de influencer institucional, celebró su cumpleaños sola por estar confinada en casa por el coronavirus, como tantas personas. Fue el 3 de mayo y a la concejala de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid se la veía radiante. Algunos usuarios le decían en redes que se la veía feliz. Llegaron a especular con que estaba enamorada o al menos, ilusionada de una persona. Levy escribió un mensaje en su Instagram con motivo de su 36 cumpleaños en el que dedicaba bonitas palabras a alguien muy especial con la que podría haber comenzado una relación. "No sé si ya apuntaba maneras en esto de las Artes y la Cultura. Pero si sé que hoy es mi cumpleaños y me siento afortunada, por los que estáis a mi lado, mi familia, mis responsabilidades públicas al servicio de Madrid. Y por ti, que haces este día el mejor regalo", escirbió en Instagram. Levy no daba detalles entonces pero ahora ya sabemos quién es esa persona

Los otros novios de Andrea

La última relación conocida de Andrea fue con el músico Nacho Vegas, con el que estuvo algo más de dos años: desde finales de 2016 empezaron a acudir juntos a conciertos. En un concierto que Vegas dio en el Sonorama se les vio besándose en el backstage por primera vez. Ninguno de los dos lo confirmó la relación pero la concejala sí admitió que eran "buenos amigos y ya está". Antes fue novia, hacia 2015, del escritor independentista Enric Vila y tras él, se relacionó a Levy con Pau Roca, guitarrista del grupo indie La habitación roja', un grupo indie del que ella es muy fan y con el periodista de El País y la Cadena Ser Manuel Jabois.