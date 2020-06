La polémica fiesta de Supervivientes con Omar Montes a la cabeza: sin mascarillas y sin respetar distancias

Los concursantes de Supervivientes celebraron el final del concurso con unos bailoteos y una fiesta en el resort donde se alojan. Allí estarán hasta que acaben con los quince días de confinamiento que se les exige a las personas que regresan de España. Sin embargo, han sido muy criticados porque en la fiesta estuvo una persona ajena a ellos, Omar Montes, que además no respetó las distancias de seguridad y tampoco llevó mascarilla.

Lea también - Omar Montes y su traumática niñez: delincuencia, bullying y dificultades económicas

El ex de Chabelita compartió en Instagram los mejores momentos de la noche. Cabe destacar que todos los concursantes y miembros del equipo se sometieron a las pruebas del Covid-19 y todos dieron negativo, por lo que es entendible que dentro del recinto y entre ellos no usen mascarillas. Sin embargo, no deberían codearse de esta forma con otras personas, tal y como señalaron muchos internautas.

i mean..... si se supone q los de honduras tienen q estar aislados 100% 14 días que hace omar montes d fiesta con todos los de hondura ???? — mario en desescalada (@quenoesella) June 5, 2020

Por qué estuvo Omar Montes en la fiesta, si los concursantes están de cuarentena hasta el día 10?? #AR5J — Nuri Bi (@NurimarBianchi) June 5, 2020

He visto en tendencias supervivientes, me encantan las fotos, guardando distancias, sin mascarillas, todo perfecto. https://t.co/OUrYbhHA1v — Miss Punty la dulce ? (@MissPunty) June 5, 2020

El cantante se convirtió en el auténtico rey de la fiesta eclipsando al propio ganador y al resto de concursantes. En sus stories compartió los bailoteos de la copresentadora Lara Álvarez, que causó un auténtico alboroto tras acudir a la gala y a la fiesta enfundada en un impresionante vestido negro con abertura en el abdomen y en la pierna.

Además, grabó al guardia civil mientras charlaba muy animadamente con su gran amigo Albert Barranco; también se hizo una foto con él y la omnipresente Rocío Flores; y otra con Elena Herrera, la madre de Adara Molinero, que durante su paso por la isla habló sobre la dolorosa infancia que su hija sufrió como consecuencia de los malostratos de su ex novio.