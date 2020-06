Adriana Abenia, sobre su confinamiento atrapada en Cantabria: "No mojé ni una vez"

Adriana Abenia ha pasado unos meses de confinamiento de lo más entretenidos, aunque no todo ha salido tan redondo como a ella le hubiese gustado. La presentadora, que ha pasado la mayor parte de la cuarentena en Cantabria en la casa de sus padres, ha confesado que no ha tenido sexo ni una sola vez durante estos meses. Al contrario de lo que pueda parecer, también ha estado acompañada de su marido, Sergio Abad, con el que tiene a una preciosa niña, Luna, de casi dos años.

Para ella no fue un confinamiento nada fácil: "Lo he llevado francamente mal. De hecho no me pilló en mi casa, sino en casa de mis padres en Cantabria. Imagínate, mi marido Sergio, la pequeña Luna, mis suegros (se ríe) Yo pensaba, como no nos desconfinen me va a dar algo y finalmente volvimos a Madrid, donde tenemos nuestra casita y nuestra primera residencia", ha asegurado a la revista Semana.

Lea también: Adriana Abenia, destrozada por el asesinato de su pediatra

A pesar de estar muy bien acompañada por su tortolito, ha desvelado que por desgracia no practicaron sexo ni una sola vez: "Mi cuarentena ha sido una cuarentena, pero de las de verdad. Yo no mojé ni una sola vez (se ríe), no porque estuviera en casa de mis padres, sino porque no llegaban los condones online y claro, ni de coña me iba a quedar embarazada". Regresaron a Madrid a principios del mes de marzo y se pusieron al día: "Se hizo un poco largo, pero luego en casa hemos enmendado el error".

Ahora, la presentadora se ha sometido a la prueba del coronavirus para retomar su trabajo en la tele: "Empecé hace poquito a grabar, me hicieron la prueba de la Covid-19 y di negativo. Ver a todos los compañeros sin mascarilla fue como de ciencia ficción. Yo iba hiperventilando, pero fue bastante bien. El lunes voy a grabar Pasapalabra y me han dicho que hay mucho gel para desinfectar, así que estoy súper tranquila", ha señalado.

Abenia tiene planes de pisar una playa este verano, que será bastante atípico por el azote de la pandemia: "Estoy orquestando unas vacaciones en Julio, porque voy a obligarme a salir a la playa, ya que todo el mundo se ha ido de terrazas, están siendo muy atrevidos y yo no. Entonces he decidido organizar una salidilla y eso me da una especie de oxígeno".

Lea también: Adriana Abenia presume de figura en bikini tras dar a luz

Ha cumplido con el confinamiento a rajatabla y piensa que merece una distracción: "Yo no he visto a ningún amigo, no he visto a mi familia, no quiero abrazar a nadie (nos cuenta entre risas). El otro día estaba en la peluquería y recuerdo que me dio una especie de calentón en el corazón Yo entro en una taxi y lo primero que hago es fumigar con el spray, desinfecto la compra cuando llega Por eso quiero obligarme a salir de viaje, coger un avión e ir a la playa".

Adriana Abenia contrajo matrimonio con Sergio Abad en 2015 en una discreta ceremonia civil que tuvo lugar en Zaragoza, la ciudad natal de ambos. A la pequeña Luna, de la que ha compartido sus travesuras en Instagram durante estos días, la tuvieron en julio de 2018 en el hospital Montepríncipe de Boadilla del Monte.